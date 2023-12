Bundesliga-Aufsteiger Frank Schmidt geehrt - FCH-Boss lobt Bodenständigkeit Stand: 28.12.2023 13:50 Uhr

Erfolgstrainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim führte seinen Verein von der Oberliga in die Bundesliga. Nun wurde er vom "kicker" als Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet.

Der Trainer des 1. FC Heidenheim, Frank Schmidt, wurde vom Sportmagazin "kicker" als Persönlichkeit des Jahres 2023 ausgezeichnet. "Dieser Fußballlehrer hat mit dem Einzug in die Bundesliga einen sensationellen Erfolg gefeiert und darüber hinaus mit seiner Mannschaft auch im zweiten Halbjahr weiter beeindruckt und viele Zweifler überzeugt", hieß es in der Begründung des Fachmagazins für die Ehrung Schmidts, der die Nachfolge von Nationalstürmerin Alexandra Popp antrat. Seit 2007 trainiert Schmidt den Klub aus seiner Geburtsstadt. Der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball führte Heidenheim aus der Oberliga in die Bundesliga. In der Eliteklasse spielt der FCH mit 20 Punkten aus 16 Spielen in seiner Debütsaison eine gute Rolle.

FCH-Boss Sanwald lobt Schmidts Bodenständigkeit

Für Schmidts Chef kommt die Auszeichnung nicht überraschend. "Auch nach seinen mittlerweile über 16 Jahren als Cheftrainer des FCH und damit Rekordhalter im deutschen Profifußball versteht es Frank, sich immer wieder neu zu pushen", schrieb der Heidenheimer Vorstandsboss Holger Sanwald in seiner Laudatio: "Ohne Frank Schmidt als Cheftrainer wären wir als 1. FC Heidenheim 1846 heute nicht in der Bundesliga." Vor allem die von Sanwald hervorgehobene "Bodenständigkeit" macht Schmidt zu einer besonderen Erscheinung im Profifußball. Als Spieler spielte Schmidt für den FCH in der Verbandsliga, mit seiner Ehefrau Nadine feierte er zuletzt Silberhochzeit. Wie seine Frau arbeiten seine Töchter Lara und Julia als Krankenschwestern, er selbst ist gelernter Bankkaufmann.

"Identifikation und Werte spielen für mich in meinem Leben eine große Rolle, das ist mit keinem Geld der Welt für mich aufzuwiegen", sagt der Coach: "Wichtig ist, dass wir jeden Tag mit unseren Möglichkeiten, unserer Identität und unserem Herz alles dafür tun, unseren Traum weiterzuleben."

Nach der Karriere Tapas am Meer?

Mit Blick auf seine Zukunft sprach sich der 49-Jährige gegen eine Karierre bis ins hohe Alter aus: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie etwa Jupp Heynckes bis ins Rentenalter Trainer zu sein und diese Energie so lange aufzubringen", sagte Schmidt. "So sehr ich meinen Job liebe, hat das Leben auch noch anderes zu bieten. Ich möchte auch noch mal was anderes machen." Dem "kicker" verriet Schmidt im Sommer, dass er nach Ende seiner Trainerkarriere von einer eigenen Tapas-Bar am Strand träume. Der Zeitpunkt für diesen Schritt sei aber noch weit weg.

Mehr zum 1. FC Heidenheim