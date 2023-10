Trainer Schuster zwiegespalten "Fortuna für Alle" - doch viele FCK-Fans müssen draußen bleiben Stand: 19.10.2023 13:41 Uhr

Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 20:30 Uhr) ist für Gastgeber Fortuna Düsseldorf das erste von drei "Freispielen" in dieser Saison. Für viele Fans der Roten Teufel bedeutet das allerdings: sie gucken in die Röhre.

Die Auswärtspartie bei Fortuna Düsseldorf zum "Heimspiel" machen, Sechster gegen Dritter, Topspiel der 2. Liga, Samstagabend um 20:30 Uhr - und danach feiern an der "längsten Theke der Welt"? Viele Fans des 1. FC Kaiserslautern hätten das nur zu gerne gemacht - allerdings gingen die meisten bei der Ticketvergabe leer aus.

Die Roten Teufel werden in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt natürlich wie immer von zahlreichen Anhängern begleitet - allerdings stand den Pfälzern nur das offizielle Gästekontingent zu. Das bedeutet, dass nur 5.200 Karten an die Roten Teufel gingen - dabei hätte der FCK deutlich mehr als doppelt so viele Tickets loswerden können. Doch das geht nicht - und zwar, weil bei den Rheinländern an diesem Wochenende das Projekt "Fortuna für Alle" startet. Ausgerechnet mit der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Drei "Umsonst-Spiele" bei Fortuna Düsseldorf

Zunächst bei drei Heimspielen in dieser Saison sollen die Fans in der dortigen Arena freien Eintritt zu den Spielen der Fortuna erhalten. Die weiteren "Umsonst-Partien" stehen Ende Januar gegen St. Pauli und Anfang April gegen Eintracht Braunschweig an. Düsseldorf kassiert bei drei Heimspielen pro Jahr von Sponsoren laut Medienangaben gut 40 Millionen Euro für fünf Jahre. Das Stadion mit 54.600 Plätzen wird gegen den FCK restlos voll sein - zum ersten Mal in dieser Saison.

Wie kommen Fans in das Stadion?

Interessierte hatten vorab die Möglichkeit, sich für das Spiel zu registrieren. Nach einem bestimmten System wurden die Karten anschließend zugeteilt. Auch für die Lauterer Fans ist der Eintritt umsonst. Der Andrang war riesig. Über 120.000 Anfragen sind bei der Fortuna eingegangen, über 10.000 beim FCK. Düsseldorf belohnte bei der Vergabe "Treue zum Verein", Mitglieder wurden bevorzugt behandelt, so dass es letztlich 21.000 frei verfügbare Tickets gab und 86.000 Anfragen bei der Fortuna für diese. Das heißt, auch bei den Rheinländern schauen viele Interessierte in die Röhre.

Tickets für den FCK binnen Minuten weg

Für den 1. FC Kaiserslautern ist es umso bitterer, das nur 5.200 Fans dabei sein können, weil in der abgelaufenen Spielzeit mehr als 9.000 Anhänger (insgesamt knapp 44.000 Zuschauer) die Partie in Düsseldorf zum "Heimspiel" gemacht und ihre Mannschaft zum Auswärtssieg geschrien hatten.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Kaiserslautern feiert auch in Düsseldorf - Dein FCK #55 | SWR Sport"

Als der FCK diesmal sein Kontigent zunächst an Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer zum Erwerb anbot - nur die Portogebühren wurden seitens des Klubs berechnet - hielten sich bereits über 10.000 Leute in der Warteschlange auf. Binnen Minuten waren die raren Eintrittskarten vergriffen, viele Fans gingen leer aus.

Trainer Dirk Schuster sieht Fortuna-Projekt zwiegespalten

Eine Tatsache, die FCK-Coach Dirk Schuster bedauert. "Die stimmgewaltige Unterstützung unserer Fans von der ersten bis zur 90. Minute wird uns trotzdem sicher sein", blickte er auf die Partie am Samstagabend voraus. Ansonsten fremdelt der 55-Jährige noch mit dem Projekt "Fortuna für Alle". "Das ist für mich relativ schwierig greifbar. Sportlich ist es für mich einfach geil, vor ausverkauftem Haus zu spielen. Wie es abseits des Sportlichen aussieht, das müssen andere Leute bewerten."

"Werden uns anschauen, wie es am Samstagabend wird"

Auch die Roten Teufel äußerten sich über eine Sprecherin noch einmal zur Zuschauerfrage: "Wir als FCK verfolgen den Weg, den Düsseldorf geht. Das ist eine Entscheidung, die die Fortuna für sich getroffen hat. Wir werden uns anschauen, wie es läuft, wie es am Samstagabend wird."

Generell, so Schuster, würden die Rahmenbedingungen für das Topspiel der 2. Liga aber stehen. Viel besser, so der Ex-Profi, könne das Setting gar nicht sein. "Solche Samstagabendspiele kriegt man nicht geschenkt, die muss man sich verdienen", sagte er. Man stehe im Fokus von Fußball-Deutschland. "Das freut uns sehr", sagte Schuster. "Aber das ist auch eine Verpflichtung für uns." Auch den eigenen Fans gegenüber. Diese werden es verfolgen, das darf als gesichert gelten - von wo auch immer.