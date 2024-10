SWR1 Stadion Findet Freiburg in Bremen zurück in die Erfolgsspur? Stand: 03.10.2024 10:55 Uhr

Der 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga in SWR1 Stadion. Vier Partien am Samstagnachmittag. Der SC Freiburg spielt ab 15:30 Uhr bei Werder Bremen.

Freiburgs Trainer zahlte gegen St. Pauli Lehrgeld: Macht es Julian Schuster in Bremen besser?

Julian Schuster war als Nachfolger von Christian Streich optimal in die Liga gestartet. Der SC Freiburg hatte nach vier Spieltagen - unter seinem neuen Trainer - neun Punkte auf dem Konto, das war Rekord. Bei der 0:3-Heimniederlage am letzten Samstag gegen Aufsteiger St. Pauli ließ der SC aber viel vermissen. St. Pauli war griffiger und aggressiver auf dem Platz. Die erste Schlappe vor eigenem Publikum war entsprechend nicht unverdient. Zumal Julian Schuster auch von der Trainerbank keine passende Lösung gegen den Kiez-Club einfiel.

Und auch der sonst so souveräne Vincenzo Grifo hatte mit einem verschossenen Elfmeter nicht seinen besten Tag. Dennoch gab Schuster zu bedenken: "Das Ergebnis klingt deutlich, aber ich habe das nicht so deutlich empfunden. St. Pauli hat besser verteidigt, und das war ausschlaggebend."

Vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim SV Werder Bremen konstatiert der SC Trainer ein " großes Lernfeld " bei sich und seiner Mannschaft. Für ihn war es die erste Heimniederlage seit dem Amtsantritt in diesem Sommer. "Wir haben neue Herausforderungen und müssen einfach geduldiger spielen", so der Nachfolger von Kult-Trainer Christian Streich. Ob der Lerneffekt und damit die Wiedergutmachung bereits in Bremen greift? SWR1 Stadion unterhält sich kurz vor dem Anpfiff live mit Freiburgs Sportdirektor Jochen Saier.

2. Liga mit dem FCK in Elversberg und Ulm in Köln

Bereits ab 13:00 Uhr spielen der 1. FC Kaiserslautern in Elversberg und der SSV Ulm beim 1. FC Köln. Besonders die Entwicklung bei Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern droht ins Stocken zu geraten. Seit mittlerweile vier Spielen ist die Mannschaft von Trainer Markus Anfang - nach dem torlosen Remis am letzten Wochenende beim Tabellen-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg - nun schon sieglos. "Wir müssen im letzten Drittel gefährlicher werden und besser in die Spitze spielen. Daran müssen wir arbeiten", sagte Anfang. Mit neun Punkten aus sieben Spielen verharrt sein Team im Tabellenmittelfeld. Einziger positiver Aspekt sei, dass zum zweiten Mal in dieser Saison hinten die Null stand.

In Elversberg muss trotzdem eine Steigerung her. FCK-Kapitän Marlon Ritter forderte: "Am nächsten Wochenende haben wir die Chance, es besser zu machen." Ob das dem FCK gelingt und ob der Aufsteiger SSV Ulm seinen dritten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga holt, erfahren Sie live in SWR1 Stadion. Der SSV hat nach einem schwierigen Saisonstart die letzten beiden Spiele gewonnen und steht vor dem achten Spieltag auf Rang zwölf. Die Ulmer sind damit also nur um einen Platz schlechter als der FCK.

Die 3. Liga mit dem Spiel Sandhausen gegen Waldhof Mannheim

SWR1 Stadion berichtet aber auch über die 3. Liga. Der Tabellenzweite aus Sandhausen empfängt ab 14 Uhr den Zwölften aus Mannheim.

