Fußball | 2. Bundesliga FCK zu Gast in Herxheim: den Fans etwas zurückgeben Stand: 09.07.2023 13:52 Uhr

Kurz vor Beginn der neuen Saison zeigt sich die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern bei einem Freundschaftsspiel im pfälzischen Herxheim fannah.

Großer Andrang und große Freude beim traditionellem Fanspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Viktoria Herxheim. Nach der Vorbereitung im Trainingslager in den USA ist es für die Kurpfälzer der erste Test kurz vor Saisonbeginn.

Für FCK-Fan Daniel Schmitt ist es ein perfekter Tag: "Wir freuen uns, sind als Familie da. Für die Kinder ist es ein Highlight." Und auch FCK-Anhängerin Jasmin Hammer freut sich über den Besuch der Mannschaft: "Unser FCK kommt zu uns in die Region, hautnah. Das ist der Grund, warum man Fan ist", sagt sie.

In die aktuelle Kaderplanung will sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen nicht schauen lassen. Noch bis 1. September könnte man auf dem Transfermarkt zuschlagen. "Wir wollen das Beste für den Verein, wollen das beste Mosaikstück verpflichten", erzählt er. Einer, der die FCK-Mannschaft zukünftig unterstützen soll ist Richmon Tachie. Der 24-jährige Angreifer wechselt vom Ligakonkurrenten SC Paderborn an den Betzenberg. "Richmond ist ein sehr gut ausgebildeter Stürmer, der offensiv alle Positionen besetzen kann. Er ist ein absoluter Teamplayer und gibt uns mehr Variabilität in der Offensive", so Hengen.

Aber das sind Fragezeichen für die kommenden Wochen. An diesem heißen Tag in Herxheim haben sich trotz dem deutlichen Ergebnis von 14:1 für den 1. FC Kaiserslautern am Ende alle wie Gewinner gefühlt. Bereits am 29. Juli beginnt für die Roten Teufel die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli.