Fußball | 2. Bundesliga FCK-Trainer Dirk Schuster: "Wir fahren zuversichtlich nach Paderborn"

FCK-Trainer Dirk Schuster: "Wir fahren zuversichtlich nach Paderborn"

Der 3:2 Erfolg im letzten Spiel gegen Elversberg hat dem 1. FC Kaiserslautern neues Selbstbewusstsein gegeben. Die Mannschaft von Dirk Schuster möchte diesen Aufwärtstrend in Paderborn fortsetzen.

Beflügelt vom ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga will der 1. FC Kaiserslautern beim SC Paderborn am Freitag (18:30 Uhr) nachlegen und die nächsten drei Punkte holen. "Durch das 3:2 gegen Elversberg und den seriösen Auftritt zuvor im DFB-Pokal ist der erste große Druck, der da war, etwas gewichen. Wir dürfen jetzt aber natürlich nicht nachlassen", mahnte FCK-Trainer Dirk Schuster am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Paderborn-Spiel.

Beim Erfolg gegen Elversberg am vergangenen Freitag drehte seine Mannschaft zwar in der Schlussphase noch die Partie zu ihren Gunsten, offenbarte aber vor allem in der Defensive erhebliche Schwächen. "Wir haben nach dem Spiel auf ein paar Problematiken hingewiesen und in dieser Woche an Dingen wie Zweikampfverhalten, Abstimmung und Kompaktheit gearbeitet. Ich bin guter Dinge, dass die Mannschaft das schon in Paderborn besser macht als letzte Woche", sagte Schuster.

Luthe fehlt gesperrt, Durm ist noch verletzt

Definitiv fehlen wird Torhüter Andreas Luthe, der noch für ein Spiel rotgesperrt ist. Erik Durm hat eine Verletzung im Hüft- und Leistenbereich erlitten und fällt ebenfalls aus. Ansonsten stehen dem FCK, der mit der Unterstützung von 2.500 Fans nach Paderborn reist, alle Spieler zur Verfügung.

Steht Neuzugang Afeez Aremu im Kader?

Am Mittwoch hatte der FCK noch einen Neuzugang präsentiert. Afeez Aremu kommt vom Liga-Konkurrenten FC St. Pauli. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung von 70 Erstligaspielen in Nigeria, 30 Erst- und 25 Zweitligaspielen in Norwegen und 54 Einsätzen für St. Pauli in der 2. Bundesliga mit auf den Betzenberg.

"Afeez ist ein sehr zweikampfstarker Defensivspieler, der viel Athletik und Dynamik mitbringt und daher sehr gut zu unserer Spielidee passt. Er wird den Konkurrenzkampf im Mittelfeld nochmal beleben", begründet FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen die Verpflichtung. Ob Aremu bereits in Paderborn zum Spielerkader der Pfälzer zählen wird, ließ Trainer Dirk Schuster noch offen. "Wir werden heute noch darüber sprechen, im Trainerteam, aber auch mit dem Spieler", meinte Schuster auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

