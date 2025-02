Fußball | 2. Bundesliga FCK: Ragnar Ache bleibt ein roter Teufel, Tachie und Abiama verliehen Stand: 03.02.2025 20:00 Uhr

Langer Anlauf und dann doch nicht abgesprungen. Torjäger Ragnar Ache bleibt beim 1. FC Kaiserslautern. Der Transfer zum italienischen Erstligisten Como 1907 ist geplatzt. Dickson Abiama und Richmond Tachie gehen. Tim Breithaupt kommt.

Am Montag Vormittag noch meldete Transfer-Experte Fabrizio Romano beim Kurznachrichtendienst X: "€10m package agreed between clubs and talks ongoing on player side for 3.5 year contract" - beide Vereine hätten sich auf einen Deal über zehn Millionen Euro geeinigt, Ache sollte einen Vertrag für dreieinhalb Jahre bekommen. Andere, wie SKY hatten gemeldet, dass die Ablösesumme bei 6 Millionen Euro liegen würde, dazu kämen Bonuszahlungen. Am Nachmittag berichteten mehrere Medien, der Wechsel sei geplatzt. Die Bild-Zeitung schrieb, die Spieler- und Berater-Seite hätten zu hohe finanzielle Forderungen gestellt. Als das Transferfenster um 20.00 Uhr geschlossen wurde, war Ache noch beim FCK.

Aches Abgang wäre sportlich eine herbe Schwächung für den 1. FC Kaiserslautern gewesen, aber auch einer der lukrativsten Transfers in der Vereinsgeschichte. Der 26-Jährige war im Sommer 2023 für rund eine Million Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zu den Roten Teufeln gewechselt. Der Angreifer erzielte 27 Tore in 47 Partien. Mit zehn Treffern in 16 Einsätzen war Ache in dieser Saison ein erheblicher Faktor für den Höhenflug der Pfälzer. Allerdings hatte der Stürmer auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

FCK verpflichtet Tim Breithaupt

Am sogenannten "Deadline Day", dem letzten Tag, an dem Vereine noch Transfers für die laufende Saison abschließen können, verpflichtete der FCK noch Tim Breithaupt. Der 22-Jährige kommt vom Bundesligisten FC Augsburg, für den er in dieser Saison bisher zweimal spielte. Der 1,92-Meter große Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis.

FCK-Spieler Dickson Abiama wird an den Drittligisten TSV 1860 München ausgeliehen. In der Pressemitteilung des Vereins wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zitiert: "Trotz guter Ansätze ist er bisher leider nicht zu den Einsatzzeiten gekommen, die wir und der Spieler sich vorgestellt haben. Wir möchten ihm daher die Möglichkeit geben, mehr Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen zu sammeln und sehen dafür nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen die optimalen Bedingungen beim TSV 1860 München".

Auch Richmond Tachie wird den Verein zunächst auf Leihbasis verlassen. Der 25-Jährige wechselt bis Saisonende zu Eintracht Braunschweig, wo man sich mehr Einsatzzeit für den Offensivspieler erhofft. "Richie hat im letzten Jahr vor allem durch seine Schnelligkeit, Variabilität und Torgefahr überzeugt. Zuletzt hatten beide Seiten aber das Gefühl, dass er in seiner Entwicklung nicht richtig vorankommt. Um neue Impulse für den Spieler zu setzen, haben wir uns daher einvernehmlich darauf geeinigt, ihm mit einer Leihe mehr Spielpraxis zu ermöglichen", begründet FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen das Leihgeschäft.

