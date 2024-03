Als Fritz Walter & Co. untergingen FCK-Gegner Hannover 96 erinnert an Final-Triumph vor 70 Jahren Stand: 16.03.2024 12:49 Uhr

Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1954 gilt der FCK gegen Hannover 96 als klarer Favorit. Doch trotz Führung gehen die Roten Teufel als Verlierer vom Feld.

Hannover 96 erinnert in der Zweitliga-Partie an diesem Samstag gegen den 1.FC Kaiserslautern (20:30 Uhr) an das Finale vor 70 Jahren und tritt in einem Sondertrikot an. Für fünf der FCK-Kicker ist der Ärger über die Pleite damals bald verraucht. Bundestrainer Sepp Herberger nominiert das Quintett aus der Pfalz um Fritz Walter - trotz heftiger Kritik - für die WM in der Schweiz. Gemeinsam holen sie den WM-Titel und sorgen für das Wunder von Bern.

Sportliche Auswirkungen hat die Geschichte auf die heutige Paarung natürlich nicht. Statt um die Meisterschaft geht es für den FCK um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Und dort will die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nach zuletzt zwei Siegen unbedingt nachlegen.

