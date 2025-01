Fußball | Bundesliga FCH-Trainer Schmidt: "Schnell wieder erfolgreich sein" Stand: 24.01.2025 15:04 Uhr

Der Start ins Fußball-Jahr 2025 ist für Heidenheim bislang ordentlich gewesen. Dennoch schmerzt beim Bundesligisten ein Spiel besonders. In Augsburg soll einiges besser werden.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hat von seiner Mannschaft eine Reaktion nach der Heimpleite gegen Abstiegskonkurrent FC St. Pauli gefordert. "Nach Rückschlägen müssen wir schnell wieder erfolgreich sein", sagte der Coach vor dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr / live in SWR1 Stadion). "Anders verteidigen, anders pressen und anders dem Gegner gegenübertreten. Gegen St. Pauli war das alles zu wenig."

Party-Crasher Pauli

Das 0:2 am vergangenen Samstag gegen St. Pauli war für Schmidt der "Party-Crasher" in einem ansonsten ordentlichen Jahr 2025. Einem Sieg gegen Union Berlin (2:0) und einem Remis in Bremen (3:3) folgte für den Tabellen-16. die Enttäuschung gegen die Hamburger. "Vier Punkte aus drei Spielen sind eine Bilanz, mit der man am Ende die Klasse hält", betonte der 51-Jährige Trainer. "Entscheidend ist, dass wir in die letzten Saisonspiele gehen und alle Chancen haben, unsere Ziele zu erreichen."

Hinspiel spielt keine Rolle

Gegner Augsburg lag nach 16 Spielen noch drei Zähler vor Heidenheim. Zwei Partien später sind es acht Punkte, weil der FCA seine Auswärtsspiele bei Union Berlin und in Bremen gewinnen konnte. "Sie sind seit über einem Jahrzehnt in der Liga dabei. Sie wissen, was zu tun ist", sagte Schmidt über den Kontrahenten.

Hoffnung macht das Hinspiel: Heidenheim fertigte Augsburg mit einer 4:0-Gala ab. Für Schmidt spielt das allerdings keine Rolle mehr. "Wir sollten nicht von einem 4:0 träumen", sagte er. "Wir haben den Ball laufen lassen, es ist uns alles leichtgefallen. Heute ist es aber eine andere Situation."

