Faustball-WM in Mannheim Brüderpaar Jungclaussen will wieder gemeinsam jubeln Stand: 23.07.2023 11:47 Uhr

Heute startet die Faustball-WM in Mannheim. Deutschland geht dabei als Top-Favorit in das Turnier. Mit dabei: Die Brüder Jaro und Johannes Jungclaussen vom TV Vaihingen/Enz.

Titelverteidiger Deutschland gelangt bei der IFA Faustball-Weltmeisterschaft ein Auftaktsieg gegen Namibia mit 3:0. Rund 2.200 Zuschauerinnen und Zuschauer haben den ersten Spieltag im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion verfolgt.

In Mannheim startete am Samstag die Faustball-WM.

"Faustball ist ein geiler Sport"

Mit dabei auf der deutschen Seite: Die Brüder Jaro und Johannes Jungclaussen vom TV Vaihingen/Enz. "Faustball ist einfach ein geiler Sport", sagt Johannes Jungclaussen kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft im eigenen Land und ergänzt: "Das sollte jeder mitbekommen!"

Johannes wird die WM in Mannheim hautnah miterleben, denn der 24-Jährige gehört zum zehnköpfigen Aufgebot von Bundestrainer Olaf Neuenfeld. Das Besondere: Auch sein zwei Jahre älterer Bruder Jaro ist Teil des Teams. "Ich habe immer davon geträumt, mit meinem Bruder im Nationalteam zu spielen", sagt Johannes gegenüber SWR Sport, "und jetzt noch bei der Heim-WM, das ist unglaublich". Auch Jaro Jungclaussen freut sich auf ein "geiles Event". “Bei der WM erwarte ich hochklassige Spitzenspiele, erklärt der 26-Jährige, “denn alle Mannschaften kommen auf einem Top-Niveau nach Mannheim".

Deutschland- das Maß aller Dinge im Faustball

Auch die Deutschen wollen sich, wie immer bei einem Großereignis, auf Top-Niveau präsentieren. Bei insgesamt 15 Weltmeisterschaften sicherte sich Deutschland zwölf Mal die Goldmedaille. Seit 2011 hat die deutsche Mannschaft keinen Titel mehr ausgelassen. Das liegt laut Jaro vor allem am Zusammenhalt des Teams. “Wir haben das beste Mannschaftsgefüge. Jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft und erfüllt die Rolle, die ihm zugetragen wird”, so Jaro weiter.

TV Vaihingen/Enz stellt drei Spieler für Team Deutschland

Einen guten Teamspirit haben die Brüder, die mit fünf Jahren mit dem Faustball angefangen haben, auch beim TV Vaihingen/Enz. Dort spielen sie zusammen in der Bundesliga-Mannschaft. Johannes als Angreifer, Jaro als Abwehrspezialist. Und noch ein dritter Teamkollege vom TVV ist bei der WM am Start: Jakob Kilopper komplettiert das starke Vaihinger Aufgebot.

"Wir sind natürlich sehr stolz, dass sie bei der WM dabei sind", sagt Faustball-Abteilungsleiter Helmut Modenese im Gespräch mit SWR Sport und kündigt an: "Unsere Abteilung hat in etwa 140 Mitglieder. Fast alle von ihnen werden zu den Finalspielen nach Mannheim in die SAP Arena fahren und die Jungs anfeuern".

Rollrasen und Rekordkulisse in der SAP-Arena

Insgesamt wird es in der SAP Arena Platz für rund 12.500 Zuschauer geben und ein Rollrasen ausgelegt. "So etwas hat es noch nie gegeben", sagt Jaro Jungclaussen und verspricht: "Die Halle wird toben!"

Von dieser Atmosphäre will sich das deutsche Team tragen lassen und von Partie eins an voll da sein. Los geht's am Samstag mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Namibia (ab 14 Uhr live bei SWR Sport).

Bei der EM in Italien im vergangenen Jahr haben die Brüder Jaro und Johannes Jungclaussen bereits erlebt, wie es sich anfühlt, einen gemeinsamen Titel zu feiern. Das wollen die beiden jetzt wieder schaffen und allen zeigen, dass Faustball "einfach ein geiler Sport" ist.