Faustball | WM Faustball-WM: Frischer Rasen in der SAP Arena

Faustball-WM: Frischer Rasen in der SAP Arena

Die Faustball-WM geht in die heiße Phase. Für die letzten Spiele geht es vom Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion in die SAP-Arena. Dafür wurde extra ein Rollrasen verlegt.

Für die Halbfinal- und Finalspiele der Faustball-WM erwarten die Veranstalter mehrere Tausend Zuschauer. Für die letzten Entscheidungen wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um die Mannheimer SAP-Arena in eine Faustball-Halle zu verwandeln.

Faustball-WM live auf SWR Sport

SWR Sport überträgt das deutsche Halbfinale gegen Brasilien am Freitag, ab 18 Uhr, im Livestream, in der ARD Mediathek und auf Youtube. Zudem überträgt SWR Sport das Finale bei deutscher Beteiligung am Samstag, ab 15:15 Uhr, zusätzlich im SWR Fernsehen.