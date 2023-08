Fußball | 2. Bundesliga Fair Play-Medaille des DFB für KSC-Fans Stand: 11.08.2023 10:39 Uhr

Die Fans des Karlsruher SC erhalten die Fair Play-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes.

Zuletzt sorgten Anhänger des KSC vermehrt für negative Schlagzeilen. Jetzt sorgt eine starke Aktion aber für eine Auszeichnung. Ohne Zögern und dabei überlegt und wirkungsvoll setzten sich die KSC-Fans für einen am Boden liegenden Spieler ein. Zum fairsten Verhalten der Saison 2022/23 im Profifußball war es gekommen, als unmittelbar nach Abpfiff des Zweitligaspiels Karlsruher SC gegen den 1. FC Magdeburg der Gästespieler Jamie Lawrence aufgrund eines Kreislaufkollapses zusammenbrach. Spontan eilten KSC-Fans hinzu und hielten ihre Zaunfahnen als Sichtschutz für den angeschlagenen 19-jährigen Innenverteidiger.

Aktion im Sinne des Fair Play

"Der Fußball in Deutschland ist nicht nur von Rivalität und Auseinandersetzungen geprägt. An jedem einzelnen Spieltag gibt es zahlreiche wundervolle Beispiele für ein gelungenes Miteinander im besten Sinne des Fair Play" wird der 1. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann in einer DFB-Pressemeldung zitiert. "Es freut mich besonders, dass zum ersten Mal Fans ausgezeichnet werden. Das Verhalten der Anhänger des Karlsruher SC ist ein großartiges Beispiel für einen fairen Umgang miteinander. Wir brauchen alle, die Heim- und die Gastelf, die Schiedsrichter und die Fans, sonst funktioniert der Fußball nicht", sagt Zimmermann weiter

Preisverleihung am 30. September

Im Rahmen des Heimspiels gegen Holstein Kiel am 30. September wird der DFB die Karlsruher Fans auszeichnen. KSC-Geschäftsführer Michael Becker sagt zur Auszeichnung: "Wir sind stolz, dass unsere Fans diese Auszeichnung erhalten. Sie haben, trotz der ärgerlichen Niederlage, genau richtig reagiert und so gezeigt, dass die Unterstützung im Fußball über die eigenen Clubfarben hinaus geht. Wir möchten uns auch bei den Fans ausdrücklich bedanken, die dem Magdeburger Spieler mit ihren Fahnen den wichtigen Sichtschutz geboten haben."

Prominente Preisträger

Seit 1997 verleiht der DFB die Fair-Play-Medaillen. Niko Kovac, Florian Kastenmeier und Werder Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler zählen zu den Ausgezeichneten der jüngeren Vergangenheit. Auch Miroslav Klose und Jupp Heynckes gehören zum Kreis derjenigen, deren faires Verhalten vom DFB ausgezeichnet wurde.