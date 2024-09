SWR Sport Fußball | 28.09.2024 FÄLLT AUS: SWR Sport am Samstag Stand: 26.09.2024 19:02 Uhr

Im zweiten Heimspiel unter Trainerrückkehrer Trares empfängt Waldhof Mannheim den Traditionsklub RW Essen. Der VfB II spielt bei Hannover II. Sandhausen kann Tabellenführer werden im Freitagsspiel in Unterhaching. Außerdem aus der 2. Liga Ulm gegen Braunschweig.

Warnstreik beim SWR Ein Warnstreik beim SWR führt zu Änderungen und Ausfällen im Programm. Mehrere Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, die Arbeit bis einschließlich Sonntag niederzulegen. Die Sendungen SWR Sport Fußball (Samstag, 17:30 Uhr) und SWR Sport (Sonntag, 21:45 Uhr) fallen daher aus. Weitere Infos zum Streik und dessen Auswirkungen auf das Programm finden Sie hier.

3. Liga: Unterhaching-Sandhausen

Seit vier Spielen ist der SV Sandhausen ungeschlagen. Der Lohn punktgleich mit Spitzenreiter Dresden auf Rang zwei. Am Dienstag kämpfte sich das Team von Trainer Sreto Ristic nach einem 0:1-Rückstand im Heimspiel gegen Ingolstadt eindrucksvoll zurück und gewann am Ende mit 4:3. Am Freitagabend geht es für den SVS wieder um die Tabellenführung beim Auswärtsspiel in Unterhaching.

3. Liga: Hannover II-VfB Stuttgart II

Die U23 des VfB Stuttgart ist die heimstärkste Mannschaft der Liga. Bislang hat der Aufsteiger noch kein Heimspiel in dieser Saison verloren. Eindrucksvoll zeigte das Team von Trainer Markus Fiedler diese Heimstärke auch beim 3:0-Erfolg am Dienstag gegen Bielefeld. Auswärts ist der VfB-Nachwuchs das zweitschlechteste Team der Liga. Am Samstag müssen die Stuttgarter beim Aufsteiger Hannover II antreten.

3. Liga: Waldhof Mannheim-RW Essen

Seit Bernhard Trares zu Waldhof Mannheim zurückgekehrt ist geht es aufwärts. Bisher hat der 59-jährige in zwei Spielen noch keine Niederlage einstecken müssen. Nach dem fulminanten 3:2 Last-Minute Sieg beim Trares Heimdebüt verpassten die Kurpfälzer zwar beim 0:0 in Aachen den zweiten Erfolg unter dem neuen Coach, unzufrieden ist der Antwerpen-Nachfolger damit aber nicht. Mit Unterstützung der Fans sollen am Samstag im Heimspiel gegen Essen, die nächsten drei Punkten für die Waldhöfer folgen.

2. Bundesliga: Ulm-Braunschweig

Endlich war es soweit, der SSV Ulm 1846 Fußball feierte den ersten Erfolg in der zweiten Liga. 3:1 gewann das Team von Trainer Thomas Wörle in Elversberg. Dieser Sieg soll den Aufsteiger beflügeln im Heimspiel am Freitagabend gegen Eintracht Braunschweig.

Bundesliga Frauen: 1. FC Köln-SC Freiburg

Vom DFB nach Freiburg wechselte Nico Schneck. Der 36-jährige vertritt die Trainerin Theresa Merk, bis diese aus dem Mutterschutz zurückkehrt. Schneck war bis Juli Co-Trainer der U 16 Fußballerinnen. 4 Punkte aus 3 Spielen so die Bilanz bislang für den neuen Coach bei den Freiburger Bundesliga-Spielerinnen. Am Samstag geht es für die Südbadenerinnen zum 1. FC Köln

