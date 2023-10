Fußball | Schiedsrichterin Fabienne Michel pfeift jetzt 3. Liga: "Ich liebe einfach den Fußball" Stand: 04.10.2023 07:36 Uhr

Erst pfiff sie das DFB-Pokalfinale der Frauen, dann stieg sie in die 3. Liga der Männer auf. Schiedsrichterin Fabienne Michel ist auf dem Weg nach oben.

Alles fing an mit ihrem Sportlehrer, der Fabienne Michel in einer Projektwoche gefragt hat, ob sie nicht die Schiedsrichter-Prüfung ablegen will. Und jetzt pfeift sie im Profifußball bei den Frauen und den Männern: "Ich freue mich, einfach noch einmal einen Schritt weiter gegangen zu sein. Die 3. Liga, der Profibereich. Ja, für mich ist das einfach ein großer Schritt gewesen, weil jetzt einfach nochmal alles ein bisschen professioneller wird." Michel ist eine von drei Frauen, die in der 3. Liga Spiele leiten darf.

SC Verl gegen die SpVgg Unterhaching hieß die erste Drittligapartie der Schiedsrichterin aus Gau-Odernheim. Zwei Tage vor ihrem 29. Geburtstag pfiff sie dieses 0:0. "Ich war natürlich sehr aufgeregt, wie es läuft. Aber es war dann im Grunde genommen, als der Ball mal gerollt ist, so wie andere Spiele auch. Man blendet ja auch das Drumherum dann ein bisschen aus. Es war ein schönes erstes Spiel", fasst die Studentin es zusammen. Die mediale Präsenz und die vielen Zuschauer sind in der 3. Liga anders, als zum Beispiel in der Frauen-Bundesliga oder der Regionalliga. Aber Michel freut sich darauf, das alles kennenzulernen.

DFB-Pokalfinale war ihr Highlight

Ihr erstes Drittligaspiel war allerdings nicht das größte ihrer Karriere. Im Mai leitete Michel das DFB-Pokalfinale der Frauen. Der 4:1-Sieg der Wolfsburgerinnen gegen Freiburg vor fast 45.000 Zuschauern im Kölner Stadion - ihr Karrierehighlight. Kurz danach erfuhr sie, dass sie jetzt auch in der 3. Liga der Männer pfeifen darf. Auch in der Frauen-Bundesliga und im internationalen Geschäft der Frauen ist sie weiter unterwegs. Seit 2022 ist Michel auch FIFA-Schiedsrichterin. Und bei den Männern pfeift sie auch Regional- und Oberliga und ist vierte Offizielle in der 2. Liga. Viel zu tun, zeitlich ein Vollzeitjob - finanziell aber nicht: "Man kann davon nicht leben. Man bekommt ein Honorar für die Spiele, aber wenn man mal verletzt ist, dann bekommt man eine gewisse Zeit kein Geld mehr oder auch in der Sommer- und Winterpause verdienen wir nichts, oder weniger. Also würde ich sagen man kann nicht davon leben, nein."

Studium, Nebenjob und Schiedsrichterei

Deswegen studiert Fabienne Michel, macht gerade ihren Master in Wirtschaftsprüfung, Steuer und Finanzen. Außerdem hat sie einen Job als Werksstudentin. Und den als Schiedsrichterin, und zu dem gehören Training und viel Vor- sowie Nachbereitung. Die 29-Jährige bekommt trotzdem irgendwie alles unter einen Hut: "Ich versuche, Prioritäten zu setzen", erklärt sie. In den Klausurenphasen beispielsweise liegt der Fokus auf der Uni, wenn es dort ruhiger ist, dann eher auf dem Fußball.

"Ich liebe einfach den Fußball"

Viel Arbeit und Zeit steckt Michel in die Schiedsrichterei - und das, obwohl sie davon nicht leben kann. "Ich liebe einfach Fußball, ich hab selbst lange gespielt. Mit auf dem Platz zu stehen und dafür zu sorgen, dass ein Spiel fair und in guten Bahnen läuft, das macht's einfach aus", erklärt sie ihr Engagement. "Meine Stärke ist meine Kommunikation und auch meine Empathie" sagt Michel über sich selbst. Damit will sie jetzt weitermachen. Ihr Ziel ist es, jetzt erst einmal in der 3. Liga anzukommen, viele Spiele dort und auch in der Frauen-Bundesliga zu leiten und verletzungsfrei zu bleiben. Und dann darf man gespannt sein, wohin Fabienne Michels Weg noch führt.