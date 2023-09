Fußball | 2. Bundesliga Fabian Schleusener sieht den KSC auf einem guten Weg Stand: 08.09.2023 11:55 Uhr

In der Länderspielpause hat der Karlsruher SC das Testspiel gegen den SC Freiburg knapp mit 0:1 verloren. Stürmer Fabian Schleusener sieht seinen KSC, trotz knapper Niederlage, gut gerüstet für den Zweitliga-Alltag.

Für Fabian Schleusener hat der KSC im Test gegen den SC Freiburg insgesamt eine "ordentliche" Partie hingelegt. Auch wenn diese, bei Temperaturen um die 30 Grad im Wildpark, knapp mit 0:1 verloren ging: "Es war ein intensives Spiel. Wir haben nicht viel zugelassen gegen einen sehr guten Bundesligisten, aber wir haben mit Ball wenig Akzente setzten können." Wohl war: der 31-Jährige Stürmer selbst hätte nach dem Seitenwechsel die 1:0 Führung der Freiburger ausgleichen können.

Wieviel ist so ein Testspiel-Ergebnis wert?

Durch die 1:3-Auswärtsniederlage bei Fortuna Düsseldorf steht der KSC nach dem fünften Spieltag auf dem 10. Tabellenplatz. Nach so einem ansprechenden Test gegen einen Bundesligisten, stellt sich natürlich die Frage, was man daraus für den Zweitliga-Alltag nutzen kann? "Erstmal gar nichts", kommt es prompt aus dem Mund des KSC-Stürmers. "Da haben wir schon ganz andere Ergebnisse gesehen. Deshalb müssen wir mitnehmen, was wir gut gemacht haben."

Wie sehr fehlt Lars Stindl?

Lars Stindl steht dem Karlsruher SC wegen einer Handverletzung vorerst nicht zur Verfügung. Der 35 Jahre alte Offensivspieler hat einen Kahnbeinbruch an der rechten Hand erlitten und musste sich einer Operation unterziehen. "Ich hoffe er steht bald wieder auf dem Platz, weil er uns gut tut mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe und seiner Qualität." Aber, so Schleusener, der Test gegen Freiburg habe auch gezeigt, das die Mannschaft in der Lage ist, den Ausfall eines so wichtigen Spielers zu kompensieren. Ein Einsatz im nächsten Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern ist unwahrscheinlich.

Wie groß ist die Vorfreude auf das Heimspiel gegen den FCK?

KSC gegen FCK das ist einfach: "Derby pur! Ich habe jetzt schon zwei mitgespielt. Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre, Feuer auf dem Platz und wir versuchen natürlich, so viel Feuer wie möglich auf den Platz zu bringen." Man darf wirklich darauf gespannt sein, wie die KSC-Fans und die zahlreiche Anhängerschaft des 1. FC Kaiserslautern die BBBank-Arena im Wildpark zum Kochen bringen werden (Samstag, 16.09.2023 um 13.00 Uhr).