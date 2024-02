Basketball Eurocup: Ulm gewinnt in Bourg-en-Bresse Stand: 06.02.2024 21:57 Uhr

Endlich wieder ein Erfolg: Nach einer starken Vorstellung gerät ratiopharm Ulm in Frankreich noch einmal ins Zittern, bringt gegen Bourg-en-Bresse aber den Eurocup-Sieg ins Ziel.

Ulm startet stark in die Partie, klaut den Franzosen mehrfach den Ball. Und schon führen die ratiopharm-Korbjäger 7:0, bevor Bourg-en-Bresse überhaupt zum ersten Mal auf den Korb wirft. Hochinteressant entwickelt sich das Duell zweier 18-jähriger französischer Toptalente. Pacome Dadiet in den Reihen der Ulmer gegen Zaccharie Risacher aus Bourg, der als das derzeit größte Nachwuchstalent Frankreichs gilt. Risacher mit sieben und Dadiet mit neun Punkten sind die beiden Spieler, die für ihr Team jeweils die meisten Zähler des ersten Viertels erzielen. Als dann für Ulm auch noch Christen und Jensen Dreier treffen, wächst der Ulmer Vorsprung auf 27:17 zum Viertelende.

Offensive bei ratiopharm Ulm läuft gut

Im zweiten Abschnitt müssen die Ulmer zwar zunächst einen 2:9-Lauf hinnehmen, bleiben aber trotzdem stabil. Die Offensive läuft über schnelle Passstafetten gut. Immer wieder finden die Gäste den freien Mann. Vielleicht spielt es eine Rolle, dass es für die Franzosen um nichts mehr geht, da sie bereits als Tabellenerster der Gruppe B feststehen, während die Ulmer noch einen Sieg brauchen, um im Eurocup-Achtelfinale das Heimrecht zu holen. Kurz vor der Halbzeit kassieren die Ulmer nach einem unsportlichen Foul von Karim Jallow noch fünf Punkte. Trotzdem führt der Deutsche Meister 52:42.

Ulmer Vorsprung wächst auf 18 Punkte

Ulm verteidigt auch in der zweiten Hälfte solide, zeigt sich weiterhin treffsicher in der 40.000-Einwohner-Stadt in Ostfrankreich. Nach einem Distanztreffer von Georginho de Paula führt ratiopharm sogar mit 18 Zählern (70:52). Nur die Schlussphase des Viertels tut wieder weh. Bryce Brown erzielt in den letzten Sekunden gleich zwei Dreier für die Gastgeber. 70:60 für Ulm nach drei Abschnitten.

Am Ende beginnt das große Zittern

Obwohl auch der Tabellendritte der französischen Liga ein gutes Spiel zeigt, bleibt ratiopharm Ulm konstant vorne, meist um die zehn Punkte. Bis wieder eine schmerzhafte Schlussphase kommt. Die Schwaben leisten sich leichtfertige Ballverluste, die Franzosen kommen mit schnellen tollen Angriffen. Plötzlich geht in der letzten Minute das große Zittern los. Nur noch ein Pünktchen Vorsprung bei noch 38 Sekunden auf der Uhr (81:80). Die Ulmer werden gefoult, lassen noch zwei Freiwürfe ungenutzt. Am Ende kämpfen sie sich durch eine weitere Serie von Fouls und Freiwurftreffern zum 85:81-Auswärtssieg.

Bei Bourg-en-Bresse wird das 18-jährige Supertalent Zaccharie Risacher tatsächlich Topscorer mit 20 Zählern. Der andere 18-jährige Franzose, Pacome Dadiet im Ulmer Dress, zeigt ebenfalls eine beeindruckende Leistung und wird mit 15 Punkten hinter Trevion Williams zweitbester Schütze seines Teams.

Eurocup-Achtelfinale Anfang März in Ulm

Ratiopharm Ulm sichert sich in der Eurocup-Gruppe B Platz vier und damit das Heimrecht im Achtelfinale im März. Gegen wen es dann gehen wird, entscheidet sich am Mittwochabend.

Sendung am Mi., 7.2.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg