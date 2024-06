Ukraine - Belgien in Stuttgart: der Liveticker EURO 2024 in Stuttgart: Fan Zones wegen Unwetter geschlossen ++ Belgier feiern in Innenstadt ++ Stand: 26.06.2024 16:10 Uhr

In der Stuttgart Arena treffen heute die Ukraine und Belgien aufeinander. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale. Schon ab mittags sind tausende Fans unterwegs. Alle Infos hier im Liveticker.

26.6.2024, 16:10 Uhr

Benne und Freddy sind EM-Fans

Benne und Freddy sind auf dem Weg zum Stadion. Benne kommt aus Karlsruhe. "Wir wollten Tickets für ein Spiel in der Nähe, damit wir immerhin ein Spiel sehen können". Sie seien total im EM-Fieber und Benne war schon zum Slowenien-Dänemark-Spiel in Stuttgart gewesen. "Einfach zusammen kommen, friedlich miteinander feiern", das kenne er so aus dem Vereinsfußball überhaupt nicht. Warum die EU-Flagge? "Damit bin ich quasi Fan von allem", sagt Benne, für ihn würde das Turnier die europäische Idee verkörpern.

Freddy ist zum ersten Mal zur EM im Stadion dabei. Dafür hat er extra ein Ukraine-Shirt vom Kumpel ausgeliehen, der nach Deutschland geflüchtet ist. Für Benne und Freddy ist klar: "Wir sind neutral, aber Tore wären schön."

Freddy (links) und Benne im EM-Fieber. Sie genießen die positive Stimmung zur EM. Mit der EU-Flagge wollen sie Fans von allen Manschaften sein.

26.6.2024, 15:48 Uhr

Mehr Essen und Toiletten für Polizeibeamtinnen und -beamte

Nach Kritik der beiden Polizei-Gewerkschaften an der Essensversorgung und dass es zu wenige Toiletten für Polizeibeamtinnen und -beamte während der Fußball-EM in Stuttgart gebe, hat es nun Nachbesserungen gegeben. Auf dem Cannstatter Wasen gibt es zusätzliche Toiletten, und auch Essen kann nachgeordert werden. Zudem gebe es nun auch eine Nachtversorgung:

26.6.2024, 15:41 Uhr

Fan Zones werden wegen Unwetterwarnung geräumt

Aufgrund einer Unwetterwarnung haben die Veranstalter die Fan Zones geräumt und Anwesende gebeten, Schutz in Gebäuden zu suchen. Der Aufenthalt auf großen Flächen und unter Bäumen ist unter diesen Umständen zu gefährlich.

26.6.2024, 15:18 Uhr

Dunkle Wolken und Blitze über Stuttgart

Dunkle Wolken sind aufgezogen über der Stadt, Blitze durchzucken den Himmel, Donner überschatten den Lärm des Helikopters über dem Stadion. Vom Sonnenschein, der bis zum Mittag in Stuttgart herrschte, ist nichts mehr zu spüren. SWR-Reporter Maxim Flößer hat sich schnell ins Funkhaus gerettet, doch ganz trocken geblieben ist er nicht.

SWR-Reporter Maxim Flößer war heute schon für die EM-Berichterstattung unterwegs und ist nass bis auf die Haut geworden.

26.6.2024, 14:23 Uhr

Mit Fritten, aber ohne Trompete aus Belgisch-Schlumpfhausen

Auch ein belgisches Kulturgut, sagen wir ja: Fritten!

Sprachen wir nicht vorhin schon von belgischen Fritten? Dieser Fan hat sie sogar mitgebracht! Lecker!

Und apropos Comic-Tradition: Diese verrückten belgischen Fans sind sogar als Schlümpfe verkleidet zu uns gekommen, denn die putzigen Kerlchen kommen auch aus Belgien. Aber wo ist Vader Abraham? Und welcher Schlumpf spielt jetzt mal auf?

"Sagt mal, wo kommt ihr denn her?" - "Aus Belgisch-Schlumpfhausen, bitte sehr!"

Und diese Fans machen schon mal Erinnerungsfoto mit Stuttgarter Ordnungskräften. Ob der Polizeibeamte den Hut behalten darf?

Diese belgischen Fans stehen offenbar auf die Stuttgarter Polizei. Bestimmt auch umgekehrt.

26.6.2024, 13:57 Uhr

Ukrainer entspannt und in Picknick-Stimmung

Sie freuen sich auf das Spiel gegen Belgien: Ukrainer im Stadtgarten Stuttgart.

2.000 bis 3.000 Ukrainer wollen sich vor dem Spiel im Stuttgarter Stadtgarten treffen. Vor 14 Uhr sind nur wenige da. Die Stimmung ist sehr entspannt. Gegen 14:45 Uhr wollen die ukrainischen Fans dann im Fan Walk Richtung Stadion laufen.

Die ukrainischen Fans treffen sich im Stadtgarten. Vor 14 Uhr sind erst sehr wenige da.

Diese Ukrainerinnen warten auf den Anpfiff. Und spielen so lange halt einfach selbst Fußball.

26.6.2024, 13:53 Uhr

Die "Belgium Red Devils" freuen sich sehr auf die Ukraine

Die belgische Nationalmannschaft, die "Belgium Red Devils", freuen sich schon sehr auf die Begegnung mit der Ukraine. Denn die ukrainische National-Elf gehört zu den Mannschaften, gegen die sie noch nie gespielt haben. Premiere also heute in Stuttgart.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

26.6.2024, 13:24 Uhr

Warum die EM für Belgien auch ein Comic-Salon ist

Belgien, das Land der Comics, die Heimat von Marsupilami, Gaston, Spirou, Lucky Luke und vor allem "Tim und Struppi", also "Tintin et Milou". Wer so eine reiche kulturelle Tradition neben Fritten und Bier hat, der zeigt die natürlich auch bei der Fußball-Europameisterschaft. So sind die Auswärtstrikots der "Roten Teufel" angelehnt an "Tim und Struppi" in Hellblau und Braun.

Social-Media-Beitrag auf Twitter:

Übrigens nicht das erste "Hommage-Trikot" der Belgier: Bereits das Auswärtstrikot für die EM 2016 würdigte einen Teil belgischer Kultur, nämlich die Radsport-Tradition des Landes, und das Auswärtstrikot der WM 2022 sollte eine Referenz an das Feuerwerk des Elektro-Festivals "Tomorrowland" darstellen, das seit 2005 jährlich in Boom stattfindet.

Aber das Thema Comics zieht sich zu dieser EM noch weiter bei der belgischen Mannschaft: So sind alle Ankündigungen beispielsweise auf dem Instagram-Account der Belgier auch als Comic im Stil von - natürlich! - "Tim und Struppi", also dessen Zeichner Hergé zu sehen.

26.6.2024, 13:04 Uhr

Sperrungen, Fan Walk, Public Viewing

Schon seit dem frühen Morgen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Stuttgart Geduld haben und sich vor allem für den Feierabendverkehr auf massive Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Polizei rechnet mit mehreren 10.000 Fußball-Fans in der Stadt. Die belgischen Fans planen ab circa 14:30 Uhr einen Fanmarsch ab dem mittleren Schlossgarten. Anpfiff ist um 18 Uhr. Alles Logistische zu der Partie heute hier:

26.6.2024, 13:03 Uhr

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker!

Da sind wir wieder - und wieder in anderer Konstellation! Wir berichten heute live rund um das EM-Spiel Ukraine-Belgien in Stuttgart - wir, das sind Reporterin Deborah Kölz und Redakteur Frieder Kümmerer. Unterstützt werden wir von vielen Kolleginnen und Kollegen, die heute ebenfalls in Stuttgart unterwegs sind. Allen einen schönen EM-Tag!

Sendung am Mi., 26.6.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4