Turnen "Es soll nicht sein": Emelie Petz beendet ihre Karriere

Turnerin Emelie Petz beendet ihre Laufbahn. Die 20-Jährige hatte über zwei Jahre mit den Folgen einer schweren Achillessehnenverletzung zu kämpfen. Jetzt zieht sie einen Schlussstrich.

Im Sommer hatte Petz ihr Comeback bei den Finals in Düsseldorf gefeiert. Nur wenige Monate später steht fest, dass Petz ihre Laufbahn beenden wird.

"Eigentlich wollte ich es unbedingt noch mal zurückschaffen und vor allem mir selbst beweisen, dass ich das Zeug dazu habe, denn ich wollte noch so viel im Turnen erreichen", wird Petz in einem Instagram-Post des Deutschen Turner-Bundes zitiert. "Aber irgendwann musste ich mir selbst eingestehen, dass es nicht sein soll. Ich freue mich nun auf das nächste Kapitel in meinem Leben und auf alles, was auf mich zukommt."

Emelie Petz mit eigenem Übungsteil

Die 20-Jährige aus Backnang galt als großes Turn-Talent. 2019 nahm sie erstmals bei den Turn-Weltmeisterschaften teil und zeigte dabei in Stuttgart den "Petz-Abgang", einen nach ihr benanntes Übungsteil.

