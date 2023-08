Reiten | Große Woche Englische Stute gewinnt Zukunftsrennen in Iffezheim Stand: 30.08.2023 16:42 Uhr

Die zwei Jahre alte englische Stute "Carolina Reaper" hat nach einem Glanzritt ihres Jockeys Jack Mitchell auf der Galopprennbahn in Iffezheim das 150. Zukunftsrennen gewonnen.

Vor 5.700 Zuschauern an der Rennbahn in Baden-Baden/Iffezheim kam die als Favoritin gestartete Stute am Mittwoch nach 1.400 Meter zu einem knappen Sieg. Zweiter wurde "Schützenzauber" mit Jockey Adrie de Vries. Damit ging der Sieg im Zukunftsrennen nach sieben deutschen Erfolgen in Serie nun wieder einmal nach England. Rang drei in dem 55.000 Euro-Rennen belegte "West Man" unter Hugo Boutin.

Zukunftsrennen eines der wichtigsten deutschen Nachwuchsrennen

Charlie Johnston trainiert die Siegerin im englischen Newmarket, wo er den Stall seines Vaters Mark übernommen hatte. Mark Johnston hatte 2015 für den zuvor letzten englischen Sieg in diesem Rennen gesorgt, nun legte der Sohn nach. Gallop Racing kassiert als Besitzergemeinschaft von "Carolina Reaper" für den Sieg 32.000 Euro Siegprämie. Das Zukunftsrennen ist eines der wichtigsten Zweijährigen-Rennen in Deutschlands Galopprennsport.