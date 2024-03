SWR1 Stadion | Samstag 20 -24 Uhr EM-Check gegen Frankreich - mit einem VfB-Quartett Stand: 21.03.2024 16:05 Uhr

Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga. Bundestrainer Julian Nagelsmann testet am Samstag in Lyon gegen Frankreich für die Heim-EM.

Gegen Frankreich in Lyon

Der Countdown läuft für die mit Spannung und Vorfreude erwartete Europameisterschaft im eigenen Land. Am 14. Juni geht's unter anderem in Stuttgart los, und davor gibt es noch vier Test-Länderspiele für das deutsche Team. Der erste Härtetest steht bereits am Samstag (21.00 Uhr) an, wenn der mehrfache Welt- und Europameister Frankreich Julian Nagelsmanns Jungs in Lyon empfängt. Seit Montag bereits bereitet sich die Nationalmannschaft im Camp in Frankfurt vor, um möglichst gut eingestellt auf den spielstarken Nachbarn zu treffen.

Sechs Spieler aus Baden-Württemberg im Nationalkader

Mit dabei sind neben Rückkehrer Toni Kroos auch vier Spieler vom VfB Stuttgart. Neben Chris Führich tragen auch die Neulinge Deniz Undav, Maxi Mittelstädt und Waldemar Anton das Nationaltrikot. Von der TSG Hoffenheim wurde Jung-Torjäger Maxi Beier zum ersten Mal berufen. Der Heidenheimer Jan-Niklas Beste, auch zum ersten Mal beim Nationalteam, musste wegen einer Adduktorenverletzung leider vorzeitig die Heimreise antreten.

SWR 1 Stadion berichtet am Samstag zwischen 20 und 24 Uhr vom Länderspiel gegen die Franzosen und blickt dabei vor allem natürlich auf die Spieler aus dem Südwesten.

Moderation: Jens Wolters

Sendung am Sa., 23.3.2024 20:00 Uhr, Stadion, SWR1

Weitere Sendungen: