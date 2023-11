SWR Sport Fußball | 2.12.2023 Druck auf Waldhof immer größer - SVS muss in Essen ran Stand: 30.11.2023 10:18 Uhr

Der abstiegsbedrohte SV Waldhof Mannheim im Drittliga-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt, der SV Sandhausen beim Vierten Rot-Weiß Essen und wir schauen bei SWR Sport Fußball voraus auf die beiden Zweitliga-Spiele Kaiserslautern in Magdeburg und Karlsruhe gegen Rostock.

3. Liga:

Mannheim-Ingolstadt:

Nicht nur sportlich steckt der SV Waldhof Mannheim als Tabellen-Achtzehnter in der Krise, auch die Kritik an der Vereinsführung wird immer heftiger. Bei der Mitgliederversammlung wurden starke Konflikte zwischen den Fans und Verein deutlich. Die Nerven liegen Blank beim Traditionsklub. Die sportlichen Ambitionen sind groß, aber das Team von Trainer Rüdiger Rehm befindet sich, nach acht Drittligaspielen ohne Sieg, im freien Fall. Zu Gast im Carl-Benz-Stadion am Samstag ist der Tabellen-Achte Ingolstadt.

Essen-Sandhausen:

Für den Zweitliga-Absteiger Sandhausen läuft es zuletzt richtig gut. Der neue Trainer Jens Keller ist in der Liga noch ohne Niederlage. Die sofortige Rückkehr in die zweite Liga ist das erklärte Ziel. Als Tabellen-Neunter haben die Sandhäuser aber nur drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Mit einem Sieg in Essen wären die Kurpfälzer dem erklärten Saisonziel wieder ein Stück näher. Allerdings müssen sie auf ihren Top-Torjäger Rouwen Hennings verzichten. Der 36-jährige zog sich im Heimspiel gegen Duisburg einen Muskelfaserriss zu.

2. Liga:

Der KSC vor dem Spiel gegen Rostock Mit dem neuen Rasen kam beim Karlsruher SC der Erfolg zurück. Nach drei sieglosen Spielen gewann der KSC auf dem frisch verlegten Grün im Wildpark gegen Nürnberg mit 4:1. Abseits des Platzes eskalierte die Situation in Karlsruhe. Der Vorsitzende des KSC- Freundeskreises verpasste dem KSC-Vizepräsidenten eine Ohrfeige, entschuldigte sich danach und trat von seinem Amt zurück. Dazu brodelt es in der Führungsetage des Karlsruher SC, seit der Entlassung von Sportdirektor Oliver Kreuzer.

Der FCK vor dem Spiel in Magdeburg Einen Negativlauf hat derzeit der 1. FC Kaiserslautern. Nur ein Punkt aus den letzten fünf Spielen. Das bedeutet derzeit Tabellenplatz elf. Mit 28 Gegentreffern hat der FCK die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Im Abendspiel am Samstag müssen die Lauterer beim Tabellen-13. Magdeburg antreten.

