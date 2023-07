Handball | Bundesliga Dreimal Weltklasse für die Rhein-Neckar Löwen Stand: 13.07.2023 18:53 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen läuten mit ihrer Pressekonferenz die neue Saison ein. Neben der Vorstellung der Neuzugänge geht es auch um das Luxusproblem auf der Torhüterposition.

Der eigentliche Star der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz der Rhein-Neckar Löwen rückte erst nach den Statements von Trainer Sebastian Hinze und Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in den Fokus. David Späth saß zunächst im Hintergrund und lauschte der Pressekonferenz, danach war der Junioren-Weltmeister aber das hauptsächliche Ziel für Gespräche.

Der "Bürgermeister von Kronau"

Beim Eintreffen in der Halle wurde Späth von Teammanager Oliver Roggisch noch scherzhaft als "Bürgermeister von Kronau" genannt. In Kronau ist das Trainingszentrum der Rhein-Neckar Löwen, die bis 2007 unter dem Namen Spielgemeinschaft SG Kronau/Östringen firmierten. Späth war tags zuvor im Kronauer Rathaus empfangen worden, als Ehrung für den WM-Titel mit der deutschen U21-Nationalmannschaft - und für die eigene herausragende Leistung.

Auch bei der Pressekonferenz erhielt der beste Torhüter des Turniers Glückwünsche und Anerkennung. "Es ist natürlich ein mega Gefühl. Langsam realisiert man das auch. Und das ist natürlich auch ein Ansporn, weiter zu machen", sagte Späth im Gespräch mit SWR-Sport. Ein Ansporn, um sich vor allem auf der bei den Löwen qualitativ vielleicht am besten besetzten Position zu behaupten: der Torhüterposition. Späth: "Ich fühle mich bereit. Das kam jetzt alles ein bisschen schnell und überraschend. Aber das heißt, dass ich genauso weitermachen muss, das ist auch meine Erwartung an mich. Ich möchte hier ein wichtiger Spieler werden."

Drei Weltklasse-Torhüter - wer spielt?

In Mikael Appelgren aus Schweden, A-Nationaltorhüter Joel Birlehm und Senkrechstarter Späth haben die Rhein-Neckar Löwen die Qual der Wahl zwischen den Pfosten. Auf der einen Seite verfügt der DHB-Pokalsieger der letzten Saison über das vielleicht beste Torwart-Trio der Liga. Auf der anderen Seite verlangen Spieler einer solchen Qualität auch nach ausreichend Einsatzzeit. Für David Späth ist der mögliche Konkurrenzkampf kein Problem. Er lobte sogar den Zusammenhalt des Torhüter-Gespanns. "Man muss ja nicht drumherumreden: Das sind zwei Weltklasse-Torhüter, und ich bin froh, von ihnen lernen zu können. Jeder möchte spielen, aber das läuft super ab, wir sind ein super Team."

Trainer Sebastian Hinze freut sich über die qualitativ hochwertigen Alternativen. "Wir haben drei großartige Torhüter. Das ist ein großer Konkurrenzkampf, eine außergewöhnliche Situation. Aber natürlich gibt es auch gute Gründe dafür." Zum einen habe man mit einer eventuellen europäischen Teilnahme noch mehr Spiele und müsste dementsprechend rotieren. Zum anderen wolle man David Späth in Ruhe aufbauen. "Wir wollen jedem Spieler die Rolle geben, die er braucht. Das ist anspruchsvoll aber nicht unmöglich", meinte Hinze.

Hinze will "Stärken stärken"

Um die Tiefe des Kaders nach vier Abgängen nach der letzten Spielzeit weiter beibehalten zu können, waren Geschäftsführerin Kettemann und Trainer Hinze auch in Sachen Personalplanung nicht untätig. Die Neuzugänge Gustav Davidsson (Hammarby IF/Schweden), Jon Lindenchrone (Frisch Auf Göppingen), Steven Plucnar (KIF Kolding/Dänemark) und Arnór Óskarsson (Valur Reykjavík/Island) waren ebenfalls auf der Pressekonferenz zugegen.

Sebastian Hinze zeigte sich angetan von der Einstellung der vier Neuen, versprach, viel mit ihnen arbeiten zu wollen. Denn nach einer guten Saison wollen sich die Löwen in der erweiterten Spitze der Handball-Bundesliga etablieren. Oder wie es der Chefcoach ausdrückte: "Wir wollen da weiter machen, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Wir wollen unsere Stärken noch weiter stärken. Aber zu was das am Ende reicht, kann ich nicht sagen - ich bin kein Hellseher"

Auf eines kann sich der Cheftrainer des Handball-Bundesligisten aber auf jeden Fall verlassen. Zwischen den Pfosten wird kein Qualitätsabfall zu erkennen sein. Und dem Torhüter-Trio der Löwen wird wieder eine tragende Rolle in der kommenden Saison zukommen.