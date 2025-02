Fußball | 2. Bundesliga Dirigent auf Zeit: Tim Breithaupts Ziele beim FCK Stand: 14.02.2025 08:16 Uhr

Der vom FC Augsburg ausgeliehene Tim Breithaupt bringt neue Qualitäten in den Kader des FCK ein. Eine Soforthilfe soll er am Betze sein, diesen Anspruch hat er auch an sich selbst.

Der in den Jugendabteilungen des SC Freiburg und des Karlsruher SC ausgebildete Breithaupt kommt wie Innenverteidiger Maximilian Bauer leihweise für ein halbes Jahr vom FC Augsburg.

Bauers Entscheidung für den FCK habe es ihm erleichtert, sich ebenfalls für die Leihe nach Kaiserslautern zu entscheiden. "Ich habe mich schon ausgetauscht mit Maxi. Wir haben uns schon in Augsburg gut verstanden. Natürlich hat es mir das ein bisschen einfacher gemacht", sagte er im Interview mit SWR Sport. "Im Endeffekt hat mich der Verein aber auch überzeugt. Ich freue mich, dass wir beide hier sind und hoffe, dass wir eine gute Zeit haben."

Weder für Breithaupt noch für Bauer soll es eine Kaufoption für den FCK geben. Das Duo ist also als Soforthilfe am Betzenberg eingeplant. Und die möchte Breithaupt beim FCK auch sein. "Auf jeden Fall ist es mein Ziel", sagte er auf die Frage, ob er in Kaiserslautern einen Stammplatz anpeilt. "Das will ich durchziehen. Ich möchte am Ende der Zeit zurückschauen und sagen: 'Das war eine gute Leihe' - mit viel Spielzeit und positiven Resultaten."

Breithaupt bringt klassisches Sechserprofil mit

Breithaupt verkörpert Attribute, die dem FCK auf der Position im defensiven Mittelfeld bislang noch abgingen. Zumal Boris Tomiak den Verein in Richtung Hannover verlassen hat. Breithaupt ist lauf- und zweikampfstark, verfügt darüber hinaus über ein sicheres Passspiel und einem Auge für den Spielaufbau.

"Ich bin ein Spieler, der gerne den Ball am Fuß hat und viele Bälle fordert. Einer, der ein bisschen das Spiel dirigiert und versucht, in die Hand zu nehmen. Ich glaube, da passe ich ganz gut rein. Weil wir eine Mannschaft sind, die Fußball spielen möchte", sagte Breithaupt. "Die 2. Liga erfordert aber auch noch ein paar andere Grundtugenden. Und ich glaube, die bringe ich auch mit, weil ich die Liga schon kenne. Deshalb glaube ich, dass ich der Mannschaft viel geben kann."

Erster Einsatz für den FCK - erster Sieg

Beim 1:0-Sieg bei Hertha BSC hat Breithaupt bereits sein Debüt für den FCK gefeiert. In der 65. Minute war der gebürtige Offenburger für Leon Robinson ins Spiel gekommen. "Schön" sei das gewesen, so der Profi, der bislang 18 Bundesligaspiele für Augsburg und 58 Zweitliga-Partien für den KSC absolviert hat. "Ich bin natürlich hierher gekommen, um viel Spielzeit zu sammeln. Das ist schon mein Ziel", sagte Breithaupt. "Super, dass es im ersten Spiel direkt geklappt hat. Jetzt möchte ich gegen Hannover direkt nachlegen - sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft."

Hannover, das ist der kommende Gegner der Roten Teufel. Am Samstag um 13 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Markus Anfang auf den Tabellensiebten. Mit einem weiteren Sieg - es wäre der fünfte in Serie - könnte der FCK seinen Platz in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga festigen.

Breithaupt sieht "ambitionierte" Mannschaft beim FCK

Breithaupt traut dem FCK auf jeden Fall eine erfolgreiche Rückrunde zu: "Eine Mannschaft, die sehr ambitioniert ist und sehr viel Potenzial hat. Das habe ich gesehen und wollte Teil davon sein. Es war gut, dass wir gegen Hertha so reingestartet sind und ich hoffe, dass noch viele Siege folgen werden."

Der 23-Jährige fiebert derweil seiner Heimpremiere am Betzenberg entgegen. Einlaufen vor mehr als 45.000 frenetischen Zuschauern? "Das hört sich schon gut an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich kenne es bislang nur als Gegner, da war es ziemlich unangenehm, hier zu spielen. Ich hoffe, dass wir etwas zu feiern haben nach dem Spiel", sagte Breithaupt.

