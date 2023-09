Südwest-Klubs im DFB-Pokal Die Bayern kommen: Für Andernachs Fußballerinnen das Nonplusultra Stand: 08.09.2023 08:17 Uhr

Wenn der FC Bayern München im DFB-Pokal zu Gast ist, ist das ein absolutes Highlight. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Zweitliga-Kickerinnen der SG 99 Andernach, die am Sonntag den Deutschen Meister erwarten.

Die Vorfreude ist riesig bei den Spielerinnen der SG 99: Weltklasse zu Gast in Andernach. Die bringt der FC Bayern mit, in dessen Kader klangvolle Namen wie Pernile Harder, Margarete Eriksson oder die englische Vizeweltmeisterin Georgia Stanway zu finden sind. Die Mannschaft, zu der auch die deutschen WM-Teilnehmerinnen Lina Magull oder Klara Bühl gehören, hat enorm viel Qualität zu bieten. Und obwohl die Rollen in der zweiten Runde des DFB-Pokals klar verteilt sind, freut sich auch Andernachs Trainer Florian Stein auf die Partie und das "Drumherum". Seine Spielerinnen dürfen diesen Moment - bei aller sportlichen Ernsthaftigkeit - auch genießen.

Highlight für Andernachs Fußball-Frauen

Natürlich will sich der Zweitligist so teuer wie möglich verkaufen. Dazu wird bei diesem Format der Gegnerinnen auch die Kulisse entsprechend groß sein. Rund 3.000 Zuschauer wollen die Partie im Andernacher Stadion verfolgen. Es wird also vom Einlaufen bis zum Schlusspfiff ein ganz besonderes Erlebnis für die "Bäckermädchen". Pokalhighlights kennen sie bereits bei der SG. Im vergangenen Jahr zwangen sie den Erstligisten SC Freiburg in die Verlängerung und verloren unglücklich mit 2:3.

SC Freiburg zu Gast beim FC Sand

Der spätere Pokalfinalist aus Freiburg musste sich im Endspiel dann dem VfL Wolfsburg geschlagen geben. Jetzt wollen die Freiburgerinnen einen neuen Anlauf nehmen. Die nächste Hürde kommt aus dem Ortenaukreis. Der Pokal-erprobte Zweitligist SC Sand ist der kommenden Gegner der Breisgauerinnen. Zweimal stand Sand schon im Pokalendspiel. Doch sowohl 2016 als auch 2017 verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Fischinger gegen die Favoritinnen des VfL Wolfsburg.

Mainz 05 empfängt Jahn Calden

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt am Sonntag um 15 Uhr den TSV Jahn Calden. Beim Heimspiel am Bruchweg erwartet die Mannschaft eine stimmungsvolle Kulisse. Der Ausgang des Duells zweiter Regionalliga-Team ist offen. Die Mainzerinnen hatten in der ersten Runde beim 1. FFV Erfurt mit 1:0 gewonnen.

Die Partie ist etwas Besonderes für das 05er-Team, vor allem der Austragungsort. "Tradition pur, es ist einfach etwas Besonderes, dort zu spielen. Wir hoffen darauf, dass viele Zuschauer kommen. Das könnte ein großartiger Fußballsonntag werden", wird Kapitänin Heidrun Sigurdardottir auf der Klub-Webseite zitiert.

Hoffenheim tritt bei Zweitligist an

Die TSG Hoffenheim geht als Favorit ins Spiel beim Zweitliga-Aufsteiger SV Weinberg (Samstag, 15 Uhr). Schon einmal trafen die TSG und Weinberg im Pokal aufeinander: Vor zwölf Jahren setzten sich die Hoffenheimerinnen in der ersten Runde mit 4:0 durch.