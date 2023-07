SWR1 Stadion am Samstag von 14 bis 18 Uhr Die 14. Etappe der Tour, die DFB-Frauen in Australien und die Para-WM Stand: 12.07.2023 17:54 Uhr

Die 14. Tour-Etappe in den Savoyer Alpen. Die DFB-Frauen kurz vor der WM in Australien. Die Para-WM in Paris und ein Blick auf den FSV Mainz und den 1. FC Heidenheim.

14. Etappe der Tour de France

Die 14. Etappe der Tour ist eine Berg und Talbahn. Drei Gipfel der ersten Kategorie sind zu überwinden, ehe es dann auf 1.691 Meter Höhe - nach dem Col de Joux Plane - bergab in Richtung Ziel in Morzine geht. Die Fahrer werden, beim Start in Anemasse für die Aussicht auf den Genfer See vermutlich kein Auge übrig haben. Alle haben die insgesamt 4.200 Höhenmeter dieser Etappe im Kopf, vor allem die Anstiege zum Col de la Ramaz und dem Col de Joux Plane. Allen wird auch klar sein, dass derjenige, der in Morzine gewinnen will, sein Talent auf der Talfahrt beweisen muss. Nach rund 152 Kilometern wird also wahrscheinlich nicht nur der beste Bergfahrer als erster die Etappe beenden. SWR1 Stadion ist live dabei, wenn es kurz nach 17 Uhr ins Ziel geht.

Die DFB-Frauen wollen in Australien den Titel

Die deutschen Fußball-Frauen sind am Dienstag nach Australien abgereist. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will Down-Under bei der Vergabe des WM-Titels ein Wort mitreden. Am 20 Juli beginnt das Turnier. Das erste Spiel hat die deutsche Mannschaft am 24. Juli gegen Marokko. Wie realistisch sind die Chancen auf den Titel? Wie stark sind die DFB-Fußballerinnen wirklich? Kann die Elf von Voss-Tecklenburg die Fußball-Fans - im Gegensatz zu den deutschen Fußball-Männern - begeistern? Die ehemalige Nationaltorhüterin und ARD-Expertin Almuth Schult versucht in SWR1 Stadion Antworten zu finden.

Silber für Kappel bei der Para-WM in Paris

Niko Kappel wollte Gold und einen neuen Weltrekord. Bisher hält der Kugelstoßer die Bestmarke bei 14,99 Meter. Bei der Para-WM in Paris musste sich der kleinwüchsige Kugelstoßer aus Welzheim mit Platz zwei begnügen. Silber mit der gestoßenen Weite von 14.49 Meter. Der 28-Jährige verbesserte zwar damit seine Saisonbestleistung, musste sich in einem hochklassigen Wettbewerb - in der Klasse F41 - aber dem Usbeken Bobirjon Omonow geschlagen geben. Der Paralympics-Sieger von Tokio blieb mit 14,73 Meter nur 26 Zentimeter unter Kappels Weltrekord.

Wie ist die Stimmung bei Kappel? Nach dem Para-Olympiasieg 2016 und dem WM-Titel 2017 holte der Stuttgarter bei den großen Wettbewerben dreimal Silber und zweimal Bronze - verpasste also jeweils knapp den Titel. Sein sieben Jahre jüngerer Trainingspartner beim VfB Stuttgart, Yannis Fischer, hatte am Dienstag im Kugelstoßen der kleineren Kleinwüchsigen überraschend Gold gewonnen. Kappel gibt in SWR1 Stadion Einblicke in seinen Gemütszustand.

Wimbledon: Kein Mekka für deutsche Tennis-Profis?!

Die zweite Woche des Tennisturniers in Wimbledon findet im Einzel ohne deutsche Beteiligung statt. Nur Laura Siegemund aus Metzingen befand sich noch im Doppel im Wettbewerb, bevor sie im Viertelfinale mit ihrer Partnerin ausschied. Ansonsten Fehlanzeige. Auch Yannick Hanfmann aus Karlsruhe musste in London früh die Segel streichen. Zuletzt hatte sich der 31-Jährige mit seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier auf Mallorca in guter Form auf Rasen gezeigt. In Wimbledon hatte er es bislang erst einmal ins Hauptfeld geschafft. 2021 war er aber ebenfalls in der ersten Runde gescheitert. SWR1 Stadion spricht mit dem Karlsruher Tennis-Profi aber nicht nur über Wimbledon, sondern auch seine persönlichen Erfahrungen. Hanfmann ist weltweit der einzige Tennis-Profi, der bei den ATP-Turnieren mit einer Hörbehinderung auf dem Court steht.

Der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Heidenheim in der Vorbereitung

Platz neun. Das war die Ausbeute des FSV Mainz 05 in der letzten Saison der Fußball-Bundesliga. FSV-Trainer Bo Svensson war damit nicht ganz zufrieden. Verständlich, denn die Mainzer zeigten zu wenig Konstanz. Nach guten Phasen und der Aussicht auf einen Platz im internationalen Fußball-Geschäft folgten immer wieder Einbrüche, die alles zunichte machten. Die Mainzer wollen es in der neuen Saison besser machen. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit läuft seit dem 02. Juli auf Hochtouren. Am 26. Juli geht es dann für eine Woche ins Trainingslager nach Schladming. SWR1 Stadion unterhält sich mit dem Torhüter des FSV Mainz mit Robin Zentner zum Stand der Vorbereitung.

Der 1. FC Heidenheim will dagegen erst einmal in der Fußball-Bundesliga ankommen. Frank Schmidt, der Dauer-Trainer der Heidenheimer, sagte es gleich nach dem lang ersehnten Aufstieg ins Fußball Oberhaus: "Der größte Erfolg für uns wäre der Klassenerhalt!" Wie sieht das der Kapitän des FCH? Patrick Mainka äußert sich dazu in SWR1 Stadion.

Moderation: Achim Scheu