SWR1 Stadion | Samstag 20 - 24 Uhr DFB-Länderspiel: Deutschland gegen Japan in Wolfsburg Stand: 05.09.2023 13:56 Uhr

Die beiden Länderspiele zu Beginn der EM-Saison sollen zur Wiedergutmachung dienen. Für Bundestrainer Hansi Flick könnten die Partien aber auch zur Bewährungsprobe werden.

Bewährungsprobe für Bundestrainer Hansi Flick und die DFB-Elf

Die Nationalmannschaft startet in die Saison der Heim-EM. Erste Testspielgegner sind Japan und Frankreich. Bundestrainer Flick will nach den letzten Länderspiel-Flops Wiedergutmachung betreiben.

Hansi Flick bereitet sich mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die ersten Länderspiele der EM-Saison in Wolfsburg vor. In den Partien gegen Japan am Samstag in der Wolfsburger Arena sowie drei Tage später gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund will der Bundestrainer mit seinem Kader nach den jüngsten Enttäuschungen für einen Stimmungswandel im Land und bei den Fans sorgen. "Wir haben etwas gutzumachen, das weiß jeder Einzelne, der eingeladen ist", sagte Flick. Das DFB-Team ist seit vier Länderspielen sieglos. Zuletzt gab es im Juni ein 3:3 gegen die Ukraine, ein 0:1 in Polen und ein abschließendes 0:2 gegen Kolumbien. Flick hat darauf reagiert. Einige namhafte Akteure wie Bayern-Profi Leon Goretzka oder den Leipziger Angreifer Timo Werner hat er vorerst aussortiert. Dafür ist der Dortmunder Niklas Süle - nach einer von Flick verordneten Denkpause - wieder dabei. Einziger Neuling im DFB-Kreis ist der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler Pascal Groß aus Brighton. Bei zwei weiteren Niederlagen gegen Japan und Frankreich dürfte der Druck auf Bundestrainer Hansi Flick allerdings zunehmen. Flick kommt in SWR 1 Stadion zu Wort.

Spielt der Mannheimer Pascal Groß gegen Japan?

Den bereits 32-jährigen Pascal Groß hatte niemand auf der Rechnung. Groß vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion ist der einzige Neuling im insgesamt 24 Spieler umfassenden Aufgebot. Der ehemalige Bundesliga-Profi spielt inzwischen seine siebte Saison in der Premier League. Flick zur Nominierung von Groß. "Wir freuen uns auf ihn. Er freut sich auch total. Da kriegen wir auch einen guten Typen zu sehen". Pascal wechselte 2017 für rund drei Millionen Euro aus Ingolstadt zu Brighton in die Premier League. Er und sein Team sorgten dort mit Platz sechs zuletzt für Aufsehen. Erstmals in der Vereinsgeschichte qualifizierten sich die Seagulls für das internationale Geschäft - und Groß hatte als Topscorer (neun Tore, acht Assists in 37 Premier-League-Spielen) entscheidenden Anteil daran. Auf dem Spielfeld kann der gebürtige Mannheimer Groß praktisch alles. Auf der Sechs, der Acht, der Zehn, als hängende Spitze und sogar als Rechtsverteidiger hat der Neu-Nationalspieler in Brighton schon gespielt. Diese Vielseitigkeit könnte ihm in der DFB-Elf zugutekommen. SWR 1 Stadion stellt Pascal Groß vor.

Thomas Müller kehrt ins DFB-Team zurück

Neun Monate nach seinem bisher letzten Länderspiel kehrt Müller zur Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Flick reagiert damit zum Start in seine Bewährungswoche auf den Ausfall seines Torjägers Niclas Füllkrug. Der Neu-Dortmunder war zwar ebenfalls zu Wochenbeginn im DFB-Teamhotel eingecheckt. Der 30-jährige musste aber aufgrund muskulärer Probleme für die beiden Länderspiele passen. Müller feiert also kurz vor seinem 34. Geburtstag Mitte kommender Woche sein nächstes Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft - neun Monate nach seinem bislang letzten Länderspiel - und dem bitteren WM-Aus in Katar. Mit der durchaus streitbaren Müller-Personalie überraschte Flick nicht nur die DFB-Fans. Thomas Müller und sein Rückkehr in die DFB-.Elf. SWR 1 Stadion beschäftigt sich mit der Personalie.

Moderation: Jens Wolters