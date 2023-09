Funino im Kinderfußball DFB-Kinderfußballreform löst Kritik aus - in Rheinland-Pfalz ist sie schon Realität Stand: 21.09.2023 08:19 Uhr

Der DFB führt 2024 verbindliche Regelungen für den Spielbetrieb der G- bis E-Junioren ein: Funino. In RLP gibt es das schon länger.

Funino - eine Bezeichnung gebildet aus dem englischen Wort "fun" und dem spanischen Wort "nino", das übersetzt "Kind" heißt. Und genau darum soll es beim Funino gehen. Spaß am Fußball, alle mitnehmen, mehr Spielanteile und Ballaktionen für jedes Kind, dadurch schnelleres Lernen von Technik und Taktik und mehr Erfolgserlebnisse. In Ligen und mit Tabellen soll vor allem bei den Kleinsten nicht mehr gespielt werden.

Funino - der "neue" Kinderfußball beim DFB Beim Funino spielen die Kinder nicht mehr im klassischen Sieben gegen Sieben gegeneinander. Stattdessen wird auf mehreren Spielfeldern im Zwei gegen Zwei oder Drei gegen Drei gespielt. Der Gewinner steigt ein Spielfeld auf, der Verlierer ab. So sollen allen Kindern mehr Aktionen am Ball ermöglicht werden. Neu ist das ganze nicht: Der ehemalige Hockey-Bundestrainer Horst Wein hat Funino bereits in den 1980er Jahren entwickelt. Mehr zur Reform des Kinderfußballs gibt es beim DFB.

Kritik von Hans-Joachim Watzke an Funino

Doch zuletzt hatte unter anderem DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke mit seinen Aussagen zur Reform im Kinderfußball für Aufsehen gesorgt. "Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft", so der 64-Jährige in einem polemischen Rundumschlag.

Der Beschluss für die Reform wurde vom Verband dabei schon Anfang 2022 beschlossen. Hannes Wolf, DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, reagierte per Pressemitteilung deutlich. "In den neuen Spielformen im Kinder- und Jugendfußball wird Leistung gefordert und durch die unmittelbare Rückmeldung des Gewinnens und Verlierens gefördert."

In Rheinland-Pfalz ist Funino schon seit Jahren Realität

Was bei der Debatte etwas unterging: In vielen Verbänden werden die neuen Spielformen schon jetzt umgesetzt. Laut DFB haben 60 Prozent der Landesverbände zur neuen Saison den Regelspielbetrieb der G-Junioren - auch Bambinis genannt - schon umgestellt. In Rheinland-Pfalz ist das sogar schon seit mehreren Jahren der Fall. Im Fußballverband Rheinland geht es in die vierte Funino-Saison. Und dort sind die Erfahrungen mit Funino durchaus positiv.

Kinder und Eltern sind überzeugt vom "neuen" Kinderfußball

Beim TuS Katzenelnbogen-Klingelbach beispielsweise ist Funino schon voll etabliert. Je älter die Kinder werden, desto größer werden die Teams. "Mir macht es Spaß, dass wenn man fünf gegen fünf spielt, dann kriegt man öfter den Ball" sagt Tom Gronau, der in der E-Jugend spielt. Und Kathrin Pietsch, deren Sohn erst seit kurzem im Verein ist, zieht auch ein erstes positives Fazit: "Für meinen Sohn ist es eigentlich ganz cool, dass die Mannschaft nicht so groß ist, weil dann jeder zum Ball kommt und die Kinder individuell so mehr lernen können."

Verlieren und Gewinnen gehören trotzdem dazu

E-Jugendtrainer Dennis Gronau, auch Geschäftsführer des Fußballverbandes Rheinland, steht voll hinter der Reform. "Die Kinder haben Spaß, die haben am Ball Erfolg, die werden besser", resümiert er. "Der Erfolg gibt uns Recht, wir haben viel Zulauf bei den Kindern, aber gar keinen Abgang. Weil die Kinder halt Fußball spielen und das wollen wir ja." Die Kritik von Watzke und Co. kann er nicht verstehen. Beispielsweise Verlieren und Gewinnen würden die Kinder auch in dieser Spielform automatisch lernen.

Jamal Musiala unterstützt weniger Wettbewerbsgedanken

Und noch einen Befürworter gibt es für die Reform - einen, der weiß, wovon er spricht. Jamal Musiala, deutscher Nationalspieler des FC Bayern, begann das Fußballspielen in Deutschland, spielte dann aber in der Jugend auch in England. Er kennt also beides. In England wird bis zur U18 ohne ein Ligensystem gekickt: "Da hat man viel weniger Druck und mehr Zeit, sich zu entwickeln, man kann viel freier spielen", sagte er der BBC über diese Art des Kinder- und Jugendfußballs. Und Musiala ist das beste Beispiel dafür, dass es auch ohne Wettbewerbsdruck bestens funktionieren kann.