Fußball | Bundesliga Der VfB Stuttgart und das Torwart-Puzzle-Teil Stand: 08.07.2023 10:16 Uhr

Bredlow, Sommer oder Mister X? Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart braucht noch einen Torhüter. Die Frage ist: Eine Nummer Eins, oder "nur" einen Konkurrenten für Fabian Bredlow?

Ein wichtiges Puzzle-Teil im Kader des VfB Stuttgart ist ein Torhüter. Wer kommt in Frage? Gehandelt wurden bereits Yann Sommer oder Alexander Nübel - beide vom FC Bayern. Oder gibt es einen Mister X, der ins Stuttgarter Tor passt? Stand jetzt ist Fabian Bredlow die Nummer Eins. Vor allem deshalb, weil Florian Müller zurück zum SC Freiburg gewechselt ist. Die vergangene Saison hat aber gezeigt: weder Bredlow noch Müller haben restlos überzeugt. Wie man es dreht, der VfB braucht noch einen Torhüter und die Fans haben Sehnsucht nach einem stabilen Rückhalt.

Sommer-Verpflichtung? "Eher unrealistisch"

Ein Wunschkandidat der Fans wäre Yann Sommer und vieles spricht für den Schweizer Nationaltorhüter. Sommer will spielen, braucht einen Stammplatz, wenn er sich für die EM im nächsten Jahr empfehlen will. Aber er ist wohl zu teuer, sein Gehalt zu hoch und vermutlich zieht es ihn nach Italien. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat deshalb in Sachen Sommer erstmal abgewunken: "Aus jetziger Sicht sehr unrealistisch".

Das VfB-Torhüter-Profil scheint aber klare Anforderungen zu haben. Nach der Ära von Sven Mislintat mit vielen internationalen Spielern, die zu einem bunten Sprachenmix im Kader geführt haben, ist der Wunsch groß, einen deutschsprachigen Keeper zu finden. Der Markt ist allerdings überschaubar und der Geldbeutel des VfB trotz neuer Porsche-Millionen klein. Für kleines Geld zu haben wären Torhüter wie Patrick Drewes vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen, der allerdings noch nie in der ersten Liga zwischen den Pfosten stand. Oder Tobias Sippel, der in Gladbach als Nummer Drei aber so gut wie nicht zu Einsatz kam. Auch der Name Alexander Meyer, die Dortmunder Nummer Zwei, wurde gehandelt. Der hat aber gerade beim BVB verlängert. Die Auswahl ist nicht groß.

Ein Talent als Nummer Zwei

Schaut man beim VfB in den eigenen Reihen, stößt man schnell auf Dennis Seimen. Der 17-Jährige gilt als riesiges Talent mit großer Zukunft.

Torwarttalent Dennis Seimen - VfB Stuttgart

Kann er schon Nummer Zwei oder wäre es besser, ihm noch Entwicklungsmöglichkeiten als Nummer Drei zu geben? Der Blick wandert also wieder nach München. Der FC Bayern hat gerade vier Torhüter unter Vertrag, muss sich aber langsam für die Zukunft neu aufstellen. Der verletzungsanfällige Manuel Neuer und Yann Sommer sind nicht mehr die Jüngsten. Sven Ulreich stellt weder in München noch in Stuttgart die Zukunft dar und Alexander Nübel ist bisher hinter den Erwartung des FC Bayern zurück geblieben.

Alexander Nübel könnte die Lösung sein

Vielleicht kann er aber dort, wo die Erwartungen niedriger sind, durchstarten. Für Nübel spricht einiges. Er passt ins deutschsprachige VfB-Wunsch-Profil. Er hat Bundesliga-Erfahrung gesammelt und er wäre wahrscheinlich finanzierbar. Warum? Weil er die Bayern seinerzeit keine Ablöse gekostet hatte und weil VfB-Trainer Sebastian Hoeneß einen bekanntermaßen guten Draht nach München hat.

Nübel hätte das Zeug zur Nummer Eins in Stuttgart oder wäre zumindest einer, der Fabian Bredlow Konkurrenz macht. Vielleicht gilt das "aus jetziger Sicht sehr unrealistisch" von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vor allem für Yann Sommer. Wenn sich das Torwartkarussell in Bewegung gesetzt hat, wird man sehen, was passiert. Der VfB Stuttgart muss versuchen, cool zu bleiben, denn in Sachen Torwart-Nahrungskette sind die Schwaben eher hinten als vorne in der Bundesliga angesiedelt.