Fußball | 3. Liga Der Neuzugang sticht: SV Sandhausen entführt drei Punkte aus Dresden Stand: 20.01.2024 16:14 Uhr

Der SV Sandhausen feiert im Kampf um den Relegationsplatz einen wichtigen Sieg bei Dynamo Dresden. Dabei waren die Gastgeber über die gesamte Spielzeit das bessere Team.

Der SV Sandhausen hat sich am 21. Spieltag der 3. Liga mit 1:0 (1:0) bei Dynamo Dresden durchgesetzt und rückt damit auf Platz vier vor. Neuzugang Markus Pink markierte den Treffer des Tages für den SVS.

Die Partie begann mit spielbestimmenden Gastgebern. Dynamo übernahm direkt das Kommando, Sandhausen agierte abwartend und lauerte auf Gegenstöße. Die erste Gelegenheit bot sich den Dresdnern. Claudio Kammerknecht kam nach einem Eckball an den Ball, setzte seinen artistischen Abschluss aber übers Tor.

Danach passierte erstmal herzlich wenig vor beiden Toren. Dresden blieb spielbestimmend, Sandhausen zeigte sich weiter sehr passiv. Es dauerte bis zur 30. Minute, bis sich Dynamo-Angreifer Stefan Kutschke die nächste Chance bot. Doch seine Direktabnahme rauschte am SVS-Tor vorbei.

Neuzugang Pink markiert Premieren-Tor

Völlig aus dem Nichts ging Sandhausen dann kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Der SVS schaltete nach Ballgewinn schnell um, Jonas Weik war über die linke Seiteb frei durch und bediente im Zentrum Markus Pink. Der bis dahin völlig abgemeldete Winter-Neuzugang bezwang Dynamo-Keeper Kevin Broll aus zehn Metern (45.+1). Eine glückliche Pausenführung für die Mannschaft von Jens Keller.

Rehnen rettet gegen Kutschke

Der SVS-Coach brachte zum Start in den zweiten Durchgang zwei Neue. Für den angeschlagenen Dennis Diekmeier und Jonas Weik kamen Christoph Ehlich und Sebastian Stolze in die Begegnung. Am Spielverlauf änderte das zunächst nichts. Dresden übernahm direkt wieder das Kommando und Sandhausen verteidigte.

Nach einer knappen Stunde drosch Dresdens Paul Will den Ball aus der Distanz auf den Kasten, der Ball strich rund 20 Zentimeter über das Tor (58.). Sechs Minuten später forderte Dresden einen Foulelfmeter, doch der Einsatz von Luca Zander gegen Tom Zimmerschied war regelkonform. Kurz darauf scheiterte Kutschke mit seinem Kopfball an SVS-Keeper Nikolai Rehnen (65.).

David Otto verpasst die Entscheidung

Sandhausen schaffte es in dieser Phase nicht, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten und so für Entlastung zu sorgen. Der Ausgleich lag in der Luft. Und doch hätte Sandhausens David Otto beinahe sogar die Führung ausgebaut. Der Offensivmann scheiterte aber in der 77. Minute aus spitzem Winkel an Broll. Auf der anderen Seite vergab Luca Herrmann die große Chance zum 1:1, als er frei auf Sandhausens Rehnen zulief, sich aber den Ball zu weit vorlegte. Den Abpraller lupfte Robin Meißner an die Latte (78.).

Dresden lief immer weiter an, Sandhausen verteidigte leidenschaftlich. Etwas zu leidenschaftlich: In den letzten Minuten musste der SVS mit einem Mann weniger auskommen, da Alexander Fuchs in der 88. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah. In der Nachspielzeit belagerte Dynamo das Tor der Sandhäuser, doch Rehnen rettete gleich mehrfach für sein Team. Daher blieb es bis zum Abpfiff beim glücklichen Erfolg des SVS, der über weite Strecken einen sehr passive Vorstellung abgeliefert hatte.

SV Sandhausen erwartet Aue

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht für den SV Sandhausen. Schon am kommenden Mittwoch (19 Uhr) empfängt die Keller-Elf mit Erzgebirge Aue den nächsten Konkurrenten im Kampf um Platz drei.

