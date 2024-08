Fußball | UEFA Conference League Der FC Chelsea kommt! Hammer-Los für den 1. FC Heidenheim Stand: 30.08.2024 15:08 Uhr

Erstmals in der Vereinsgeschichte nimmt der 1. FC Heidenheim an einem europäischen Wettbewerb teil. In Monaco wurde ausgelost, auf welche Gegner der FCH in der Ligaphase der Conference League trifft.

Im diesjährigen Wettbewerb der UEFA Conference League gibt es wohl keinen Klub, der eine größere Strahlkraft besitzt als der FC Chelsea. Die Engländer sind einer der Gegner des FC Heidenheim, der also direkt in seiner ersten internationalen Saison ein europäisches Schwergewicht auf der Ostalb empfangen wird!

Die beiden anderen Heimspiele des FCH sind gegen Olimpija Ljubljana aus Slowenien und den FC St. Gallen aus der Schweiz. Zu den Auswärtspielen geht es für die Heidenheimer Fans in die Türkei, nach Schottland und Zypern. Die Gegner heißen Istanbul Başakşehir, Heart of Midlothian und Paphos FC.

Erster Spieltag am 3. Oktober

Gegen wen und wo der 1. FC Heidenheim das erste Spiel bestreiten wird, steht noch nicht fest. Den finalen Spielplan für die Ligaphase möchte die UEFA am Samstag den 31. August bekanntgeben. Fest steht aber schon, dass der erste Spieltag und damit auch die erste Partie der Heidenheimer am 3. Oktober steigt. Der sechste und letzte Spieltag der Ligaphase findet am 19. Dezember statt.

Ligaphase der UEFA Conference League 2024/2025 Spieltag 1: 3. Oktober 2024

Spieltag 2: 24. Oktober 2024

Spieltag 3: 7. November 2024

Spieltag 4: 28. November 2024

Spieltag 5: 12. Dezember 2024

Spieltag 6: 19. Dezember 2024

