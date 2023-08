SWR1 Stadion am Samstag von 14 bis 18 Uhr Der Bundesliga-Start mit VfB, Hoffenheim, Freiburg und Heidenheim Stand: 17.08.2023 16:08 Uhr

Am Freitag rollt mit den Auftakt Bremen gegen Bayern auch wieder der Bundesliga-Ball.

Am Samstag greifen gleich alle vier Vertreter aus Baden-Württemberg zeitgleich um 15.30 Uhr ins Geschehen ein. SWR1 Stadion ist live dabei.

Auftakt am Freitag in Bremen gegen den FC Bayern

Bereits am Freitagabend startet die Bundesliga mit der Partie Werder Bremen gegen Meister Bayern München in ihre neue Saison. Man darf gespannt sein, ob sich die Münchner von der herben Supercup-Schlappe gegen Leipzig erholt haben, oder ob das Team um Trainer Thomas Tuchel und den neuen Superstar Harry Kane auch zum Liga-Auftakt stolpert. SWR1 Stadion berichtet am Samstag nach 14 Uhr über den Bayern-Start.

Badisches Duell am Samstag Hoffenheim gegen Freiburg

In der Sinsheimer Arena geht`s am Samstag (15.30 Uhr) gleich mal deftig zur Sache. Mit dem badischen Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg dürfen sich die Fans auf ein spannendes Duell freuen, das sofort richtungsweisend sein könnte. Freiburg mühte sich zuletzt im DFB-Pokal gegen Oberligist Oberachern, Hoffenheim setzt vor allem auf den Torjäger-Neuzugang Wout Weghorst. In SWR1 Stadion sprechen wir noch vor 15 Uhr mit dem Freiburger Sportvorstand Jochen Saier über die neue Saison.

Der VfB ohne Endo gegen Bochum?

Der VfB Stuttgart, in der Relegation gerade noch dem Abstieg entgangen, möchte eine sorgenfreie Saison spielen und startet am Samstagnachmittag mit einem Heimspiel in der eigenen Arena. Mit dem VfL Bochum kommt ein Gegner, der zu bezwingen sein dürfte. Allerdings müssen die Stuttgarter vermutlich ohne ihren Kapitän Wataru Endo auskommen, der vor einem Wechsel zum FC Liverpool steht. Wie Trainer Sebastian Hoeneß das personell ausgleichen will, das fragen wir unseren Reporter noch vor dem Anpfiff.

Heidenheims Premiere in Wolfsburg

Premiere beim 1.FC Heidenheim. Die Brenztäler stehen vor ihrem ersten Bundesligaspiel in der Vereinsgeschichte, müssen am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg antreten. Der Liga-Neuling geht ohne Verletzungssorgen in die Saison, möchte in der Autostadt mit seiner körperbetonten Spielweise gleichmal ein Zeichen setzen und punkten. SWR1 Stadion ist auch in Wolfsburg live dabei.

Außerdem berichten wir über die Duelle zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig und dem FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach.

Moderation: Achim Scheu