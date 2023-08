SWR Sport Fußball | 26.08.2023 Der 4. Spieltag der 3. Liga - Rückblick aufs FCK-Spiel Stand: 24.08.2023 09:54 Uhr

SWR Sport Fußball mit dem Spiel des Drittliga-Neulings SSV Ulm 1846 Fußball, dem Auswärtsspiel des SC Freiburg II beim SC Verl und einem Rückblick auf das Zweitliga-Spiel Padernborn - FCK.

3. Liga: MSV Duisburg - SSV Ulm 1846 Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball durfte unter der Woche Historisches bejubeln: 22 Jahre gab es keinen Sieg im Profifußball, am Dienstag wurde dank eines Treffers von Philipp Maier Arminia Bielefeld mit 1:0 besiegt. Der erste Erfolg in der 3. Liga, dem der Aufsteiger einen weiteren folgen lassen möchte. Auswärts gab es bislang nur eine 2:3-Niederlage bei der Spielvereinigung Unterhaching, da ist demnach noch etwas nachzuholen. Am Freitagabend reisen die Ulmer "Spatzen" zum MSV Duisburg. Die Duisburger haben in dieser Saison in der Liga noch nicht gewonnen, zuletzt spielten sie unentschieden beim Halleschen FC.

3. Liga: SC Verl - SC Freiburg II

Beim SC Freiburg II ist die Lage bislang ähnlich. Die Breisgauer, immerhin Tabellenzweiter der Vorsaison, warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen die SpVgg Unterhaching spielte der Sport-Club torlos unentschieden, vor allem der Offensiv-Motor des SC stottert nach dem Abgang von Top-Scorer Vincent Vermeij noch ziemlich. In drei Saisonspielen trafen die Breisgauer bislang nur ein mal ins gegnerische Netz. Beim SC Verl, derzeit punktlos Letzter der Tabelle, hofft das Team von Trainer Thomas Stamm auf das Erfolgserlebnis.

Dazu zeigt SWR Sport Fußball Zusammenfassungen von Ingolstadt - Saarbrücken, Lübeck - Erzgebirge Aue und SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln.

2. Liga: SC Paderborn - 1. FC Kaiserslautern

Die ersten drei Punkte in dieser Saison hat der 1. FC Kaiserslautern gegen die SV Elversberg eingefahren. Gegen den Aufsteiger erlebte der Betzenberg beim 3:2 eine packende Begegnung. Als nächste Aufgabe haben die Roten Teufel am Freitagabend den SC Paderborn vor der Brust. In der vergangenen Saison verloren die Pfälzer gegen Paderborn zweimal knapp mit 0:1. Das soll in dieser Saison anders laufen, sagt auch FCK-Neuzugang Tobias Raschl im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK": "Der Sieg gegen Elversberg hat Bock auf mehr gemacht. Einfach dieses Gefühl zu gewinnen, mit den Fans zu feiern. Jetzt wollen wir nachlegen."

Moderation: Christina Graf