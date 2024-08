SWR1 Stadion Das Warten hat ein Ende - Die Bundesliga startet in die neue Spielzeit! Stand: 23.08.2024 10:37 Uhr

Es geht wieder los: Die Bundesligasaison 2024/2025 beginnt. Und gleich gibt es einen Südwestkracher. Alles zum Saisonstart in SWR1 Stadion am Samstag ab 14:00 Uhr.

SC Freiburg - VfB Stuttgart - Julian Schuster ersetzt Christian Streich

Julian Schuster heißt der neue Mann auf der Bank des SC Freiburg. Und er hat gleich eine richtig schwere Aufgabe - oder, wie er es nennt, ein "tolle Herausforderung" vor der Brust. Mit dem VfB Stuttgart ist der Vizemeister der vergangenen Saison zu Gast. Der Verein, in dem Julian Schuster sich seine ersten Sporen verdiente, bis er dann beim SC Freiburg seine Fußball-Heimat fand. Auch Schuster ist beeindruckt von dem, was da in Stuttgart in der letzten Spielzeit entstand. Allerdings wird sich im Breisgau niemand vor den Schwaben verstecken. Der SCF geht mit Selbstbewusstsein in das erste Bundesliga-Spiel nach Christian Streich, der auch nicht im Stadion, sondern im Urlaub sein wird. Selbstbewusstsein aber bringt auch der VfB Stuttgart mit - denn schon im Supercup hat die Mannschaft trotz der Niederlage gegen Leverkusen gezeigt, dass sie an das Niveau der vergangenen Saison anknüpfen kann.

FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin oder: der doppelte Bo

An die 30 Jahre ist es her, da traf Bo Henriksen schon einmal auf Bo Svensson. In der dänischen Superliga war das, wie sich Henriksen erinnert. Am Samstag geht es für den Dänen erneut gegen seinen Landsmann und heutigen Trainerkollegen, dann an der Seitenlinie beim Bundesliga-Auftaktspiel der Mainzer gegen Union Berlin. Für den Gästecoach Bo Svensson ist es eine Rückkehr in die alte Heimat - von 2007 bis 2014 spielte Svensson für die Nullfünfer, zuletzt war er dort Cheftrainer. "Er ist eine große Legende in diesem Verein", sagte Henriksen. Persönlich hätten beide, bis auf das einstige Aufeinandertreffen in Dänemarks erster Liga, bislang aber noch kaum Berührungspunkte gehabt. Und so freut sich Henriksen, der seit Februar als Trainer in Mainz tätig ist und den Verein in der vergangenen Spielzeit vor dem Abstieg bewahrte, unabhängig vom Gegner auf den Saisonauftakt: "Wir haben drei Monate gewartet auf diesen Tag."

Zum Trumpf werden soll gegen Union erneut das heimische Stadion. Seit acht Bundesligapartien sind die Rheinhessen dort ungeschlagen. "Wir haben ein gutes Gefühl in der Mewa-Arena", so Bo Henriksen.

TSG 1899 Hoffenheim gegen Holstein Kiel - die Fans im Kraichgau sind sauer

Bei der TSG 1899 Hoffenheim kracht es vor dem Start in die Fußball-Bundesliga gewaltig. Das Sportliche wird vor dem Heimspiel gegen Kiel zur Randnotiz. Trainer Pellegrino Matarazzo wird seine Spieler auf mögliche Aktionen durch die eigenen Fans zum Auftakt in der Fußball-Bundesliga vorbereiten. "Einfach mental vorbereiten, dass es auf uns zukommen kann, dass man nicht überrascht ist und was man macht im Anschluss", so Matarazzo vor dem ersten Spiel zu Hause gegen Aufsteiger Holstein Kiel. Nach der Trennung von der operativen Geschäftsführung um den langjährigen Geschäftsführer Sport Alexander Rosen in diesem Sommer haben zwei Fan-Gruppierungen ihrer TSG "den Krieg erklärt", so hatte der Verein deren Wortwahl wiedergegeben.

Beim ersten Heimspiel rechnet der Club mit weiteren Protestaktionen aufgebrachter Anhänger. "Es ist kein Geheimnis, dass es Unruhe gibt im gesamten Verein und auch unter den Fans", sagte Matarazzo. Der 46-Jährige hob die Bedeutung der eigenen Anhänger hervor. "Die sind wichtig und manchmal auch sogar entscheidend für den Erfolg". Deshalb sei es "gewinnbringend", wenn man einen Dialog schaffe. Das wäre auch für die Mannschaft sehr wichtig. Sportliche Themen rücken angesichts des Konflikts mit den Fan-Gruppierungen derzeit eher in den Hintergrund. Der von Bayer Leverkusen gewechselte Stürmer Adam Hlozek ist eine Option für die Startelf. Er sei ein super Typ, schwärmte der Hoffenheim-Coach. "Wenn er vor das Tor kommt, ist er brandgefährlich, hat einen brutalen Schuss und Dynamik."

Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern: FCK erneut bei einem Aufsteiger

In seinem zweiten Auswärtsspiel der Saison gastiert der 1. FC Kaiserslautern zum zweiten Mal bei einem Aufsteiger. Nachdem die Roten Teufel zum Liga-Auftakt beim SSV Ulm gewonnen hatten, treten die Pfälzer am Samstag bei Preußen Münster an. "Münster ist ein schwer zu bespielender Gegner. Sie spielen aber ein bisschen anders als Ulm und haben vergangene Saison viel über Standardsituationen gemacht", sagte FCK-Trainer Markus Anfang. Seine Mannschaft habe aber bisher gezeigt, dass sie bereit sei, viel zu investieren. Ob Anfang in Münster, ähnlich wie beim 2:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Ingolstadt mehrere Wechsel in der Startformation vornimmt, ließ er offen. "Wir müssen uns da auch ein Stück Flexibilität bewahren", erklärte der Coach.

Moderation: Kersten Eichhorn

Sendung am Sa., 24.8.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz

