Fußball | Bundesliga Das sind die Top-Transfers des VfB Stuttgart Stand: 13.10.2023 09:08 Uhr

Der VfB Stuttgart grüßt nach dem siebten Spieltag der Bundesliga überraschend von Platz zwei der Tabelle. Einen großen Anteil am aktuellen Erfolg haben die Neuzugänge des VfB.

Gleich drei Leistungsträger bzw. Führungsspieler sagten im Sommer leise servus zum VfB Stuttgart: Der Japaner Wataru Endo war zum FC Liverpool, der Grieche Konstantinos Mavropanos zu West Ham United und der Kroate Borna Sosa zu Ajax Amsterdam gewechselt. Was soll jetzt bloß werden, dachten wahrscheinlich viele Fans. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat es aber geschafft, diesen qualitativen Aderlass zu kompensieren.

Unter dem Strich bin ich mit der Transferperiode sehr zufrieden. Der Vorstands-Chef des VfB Stuttgart Alexander Wehrle über die Neuzugänge des VfB im Sommer.

Alexander Nübel: der Rückhalt zwischen den Pfosten

Der 27-Jährige kam, sah und lieferte. Seit dem Abgang von Gregor Kobel haben die Schwaben wieder eine überzeugende Nummer eins, die zwischen den Pfosten absolute Ruhe ausstrahlt. Der gebürtige Paderborner versteht es zudem, sich in der Kabine Gehör zu verschaffen. Auf dem Platz sind acht Gegentore bei sieben Spielen für Nübel gehobener Bundesligaschnitt. Dreimal schaffte er es, zu Null zu spielen. Die Bilanz wird leider durch dieses 1:5 bei RB Leipzig mehr als nur getrübt. Fazit: die knapp eine Million Euro Leihgebühr an Bayern München für ein Jahr hat sich mittlerweile als Schnäppchen herausgestellt.

Angelo Stiller: der Stabilisator im Mittelfeld

Gemeinsam mit Atakan Karazor gibt der von der TSG Hoffenheim verpflichtete Angelo Stiller im Mittelfeld den Takt an. Unaufgeregt, effizient und mit einem immensen Laufpensum stopft er die Lücken im Spiel des VfB und setzt dazu seine Kollegen gekonnt in Szene. Dabei baut er auch auf die Unterstützung von Trainer Sebastian Hoeneß, den er bereits aus seiner Zeit in Hoffenheim und beim FC Bayern München kennt. Fazit: Stiller ist erst 22 Jahre alt und hat noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Wird die aktuelle Nummer sechs etwa so eine Art "neuer" Guido Buchwald des VfB?

Deniz Undav - Doppelpacker im Wartestand

Als Serhou Guirassy in einem Spiel mal nicht traf, war Undav zur Stelle. Nach seiner Einwechselung machte er mit einem Doppelpack den 2:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Köln perfekt. Der 27-Jährige kam auf Leihbasis für eine Saison vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion. Kostenpunkt: 700.000 Euro inklusive einer Kaufoption. Ein Anriss am Außenband im linken Knie zwang ihn zu Saisonbeginn zu einer mehrwöchigen Verletzungspause. Spätestens dann, wenn Serhou Guirassy im kommenden Jahr für Guinea beim Afrika-Cup spielt, wird er wohl ein Kandidat für die Startelf sein.

Woo-yeong Jeong - Asienmeister mit Japan

Woo-yeong Jeong - Asienmeister mit Südkorea

Der offensive Mittelfeldspieler dürfte mit richtig viel Selbstbewusstsein im Gepäck nach Stuttgart zurückkehren. Nicht nur, dass dem 24-Jährigen eine Goldmedaille um den Hals baumelt, bei den Asienspielen hat er zudem im Verlauf des Turniers achtmal getroffen und sich so die Torschützenkrone gesichert. Ein Luxusproblem für VfB-Coach Sebastian Hoeneß ist, ob und wie er den Südkoreaner in seine bislang funktionierende Offensiv-Maschinerie einbauen wird. Aber kann man eigentlich zuviel Offensiv-Power haben?!