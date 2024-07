Fußball | Bundesliga Das ist VfB-Neuzugang Ermedin Demirovic Stand: 17.07.2024 09:02 Uhr

Der 26-jährige Ermedin Demirovic wechselt vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart. Was ist er für ein Typ? Das sind die wichtigsten Infos zum Mittelstürmer.

33 Spiele, 15 Tore, zehn Vorlagen. Die Leistungsdaten von Ermedin Demirovic aus der abgelaufenen Bundesliga-Saison sind beeindruckend. Der ehemalige Kapitän des FC Augsburg stürmt jetzt für den VfB Stuttgart. Für die Schwaben ist er ein Rekord-Transfer. Dort will er sportlich mindestens genauso erfolgreich sein. Doch was ist Demirovic eigentlich neben dem Fußballplatz für ein Typ?

Ermedin Demirovic wird in Hamburg geboren und wächst dort mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Semir auf. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Auf der Social-Media-Plattform Instagram sieht man, wie die Geschwister gemeinsam Silvester feiern und im Nachtclub in schwarzen Designer-Anzügen mit ihren Freundinnen feiern. Seiner Partnerin Sandra hat der Bundesliga-Profi im Dezember vergangenen Jahres in Paris einen Hochzeitsantrag gemacht.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

VfB-Stürmer Demirovic präsentiert sich in sozialen Medien

Der Antrag wird in einem professionell gedrehten Video festgehalten und auf dem Instagram-Kanals des Fußballprofis gepostet. Dort sieht man wie das Paar Hand in Hand durch die Stadt spaziert und Demirovic seine Freundin auf einer Terrasse überrascht. "Will you marry me", ist in großen, weißen, leuchtenden Buchstaben zu lesen. Auf dem Boden stehen etliche Kerzen. Das Ganze ist mit einem Berg voll Rosen und großen Wunderkerzen untermalt.

Es scheint so, als ob Demirovic sein Luxusleben gerne in den sozialen Netzwerken präsentiert. Schon während seiner Zeit beim SC Freiburg ist er beim Training mit einem teuren Sportwagen vorgefahren und hat Bilder und Videos davon gepostet. Sein damaliger Trainer Christian Streich wirkte nicht sonderlich begeistert. "Demi ist alt genug und kann entscheiden, wie er das Geld, was er verdient, anlegt. Er verdient sich dieses Geld über harte Arbeit. Wir leben in einem freien Land und jeder kann entscheiden, was er mit seinem Geld macht, wenn er ordentlich Steuern zahlt. Dass er so etwas postet, halte ich für naiv, aber das ist einem jungen Menschen zuzugestehen", sagte der ehemalige Freiburg-Trainer vor drei Jahren.

Sportlich scheint das seine Entwicklung allerdings nicht negativ zu beeinflussen. In der Jugend spielte er beim Hamburger SV und wechselte in der U17 zu RB Leipzig. Danach spielte er in Spanien, Frankreich und in der Schweiz, bevor er 2020 von St. Gallen in die Bundesliga zum SC Freiburg ging. In Freiburg blieb Demirovic zwei Jahre. In seinem ersten Jahr in der Bundesliga gelangen ihm starke 15 Scorerpunkte. In seinem zweiten Jahr konnte er mit zwei Treffern und drei Vorlagen nicht an diese Leistungen anknüpfen.

Ermedin Demirovic's Entwicklung ist beeindruckend

Anschließend wechselte er nach Augsgburg und reifte dort zum Führungsspieler. Sein ehemaliger Trainer Enrico Maaßen machte ihn 2023 zum Kapitän und auch unter Coach Jess Thorup blieb er Spielführer. In Augsburg fiel er nie negativ mit seinen Aussagen auf und auch beim ersten Training des VfB Stuttgart machte der Stürmer als Teamplayer einen guten Eindruck. "Ich bin ein Typ, der für die Mannschaft steht, und ich werde jeden einzelnen Spieler unterstützen, egal ob auf dem Fußballplatz oder von außen", sagt Demirovic. Er selbst versuche es aber VfB-Trainer Sebastian Hoeneß so schwer wie möglich zu machen, ihn nicht aufzustellen.

Demirovic erfüllt sich den Traum von der Champions League

In Stuttgart tritt Demirovic in große Fußstapfen. Top-Stürmer Serhou Guirassy steht vor einem Wechsel zum BVB. Immerhin hat Guirassy vergangene Saison 28 Tore erzielt. Beim VfB wird der Offensivspieler außerdem das erste Mal in der Königsklasse auflaufen. "Damit kann ich mir einen Traum erfüllen, den ich als Kinder immer hatte", sagt der Mittelstürmer.

