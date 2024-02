Fußball | Bundesliga "Das hat Nerven gekostet" - Der VfB Stuttgart überzeugt mit einer ganz neuen Qualität Stand: 19.02.2024 08:21 Uhr

Der VfB Stuttgart kann auch dreckig: Beim hart umkämpften 2:1-Auswärtssieg in Darmstadt zeigten die bislang in dieser Saison spielerisch so überzeugenden Schwaben, dass sie auch gegen Widerstände ankämpfen können.

Nach dem Schlusspfiff gab es beim VfB Stuttgart kein Halten mehr: Der Jubel über den 2:1(1:0)-Auswärtssieg bei Darmstadt 98 war riesig, Spieler und Funktionäre schrien ihre Emotionen raus, wenig später wurde die Mannschaft vor dem Gästeblock von den mitgereisten Fans gefeiert. Und das nicht für einen spielerisch überzeugenden Sieg, sondern für drei Punkte nach einem echten Fight beim Tabellenletzten, nach mehr als einer ganzen Halbzeit in Unterzahl.

Die überschwänglichen Emotionen belegten: Solche Erfolge sind für den Kopf und für die Moral manchmal wichtiger als klar herausgespielte Siege - und vielleicht war genau deshalb die Freude bei allen Stuttgartern so groß.

Die Stimmung auf der Bank ist bestens

Die Stimmung beim VfB war bereits bestens, als das Spiel noch lief. Der ausgewechselte Stürmer Deniz Undav stimmte auf der Ersatzbank schon in die "Europapokal"-Gesänge der Fans mit ein, seine ebenfalls vom Platz genommenen Kollegen Serhou Guirassy und Jamie Lewelling feixten und kriegten sich kaum ein.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Das Spiel hat Nerven gekostet"

Doch nicht alle waren so entspannt. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth musste nach hochintensiven 90 Minuten erstmal durchatmen. "Das Spiel hat Nerven gekostet", sagte der 44-Jährige. "Das muss ich erstmal verdauen."

Bislang überzeugte der VfB Stuttgart in dieser Saison mit offensivem Tempofußball. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich seit August spielfreudig, passsicher und immer um Vertikalität bemüht. In Darmstadt kam eine neue Qualität dazu: Widerstandsfähigkeit.

Freude über einen "dreckigen" Sieg

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Außenverteidiger Pascal Stenzel (45. Minute + 22) mussten die Schwaben mehr als eine komplette Halbzeit in Unterzahl auskommen. Zuvor hatten erneute Fan-Proteste gegen die Investoren-Pläne der DFL für Unterbrechungen gesorgt - und die Stuttgarter sichtlich aus dem Rhythmus gebracht. Danach habe "der Motor angefangen zu stottern", analysierte Wohlgemuth.

Gegen Mainz 05 (3:1) war das den Stuttgartern eine Woche zuvor ähnlich gegangen. Man müsse daran arbeiten, "dass wir da gleich wieder zu 100 Prozent da sind, nicht langsam hochfahren", sagte Kapitän Waldemar Anton.

Am Ende bejubelte der VfB dennoch seinen vierten Liga-Sieg in Serie - einen "dreckigen", wie Wohlgemuth befand. Mit "viel, viel Leidenschaft" habe der VfB in der zweiten Hälfte das eigene Tor verteidigt, analysierte Wohlgemuth. "Keiner war sich für das Rustikale zu schade", so der Sportchef. Und daher seien die drei Punkte letztlich "auch nicht ganz unverdient" gewesen.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: "Sind stolzer Sieger"

Auch Trainer Hoeneß war nach dem Spiel sehr zufrieden, auch der 41-Jährige jubelte vor der Gästekurve, ehe er am ARD-Mikrofon ein Fazit zog. "Wir sind ein stolzer Sieger", sagte der Coach und sprach seiner Mannschaft für deren kämpferischen Einsatz ein "großes Lob" aus.

Bereits 15 Saisonsiege für den VfB Stuttgart

Die Stuttgarter, die sich unter Hoeneß extrem entwickelt haben, bewiesen in Darmstadt, dass sie Fußball auch arbeiten können. Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt sind die Schwaben längst wieder in der Spur. Und genau so wichtig wie der Sieg ist auch die Erkenntnis: Wer solche Partien wie die am Böllenfalltor gewinnt, ist auch reif für die europäische Bühne. Am Ende stand der 15. Saisonsieg für den VfB. Zum Vergleich: In den letzten beiden Spielzeiten gelangen den Schwaben insgesamt nur 14 Liga-Erfolge.

Und der internationale Wettbewerb wird von Woche zu Woche realistischer, selbst die Champions League erscheint möglich. Fünf Punkte liegt der Tabellendritte nun schon vor Verfolger Borussia Dortmund, der beim VfL Wolfsburg am Wochenende nur 1:1 spielte. Am kommenden Samstag ist der 1. FC Köln und damit der nächste Abstiegskandidat zu Gast. Die folgenden Gegner heißen Wolfsburg, Union Berlin, Hoffenheim und Heidenheim. Alles Teams, gegen die ein kämpferischer Ansatz gefragt sein könnte. Und in die der VfB mit breiter Brust gehen kann - denn die Stuttgarter haben ja jetzt bewiesen, dass sie auch "dreckig" können.

