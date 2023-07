Finals 2023 Darja Varfolomeev - die Unbesiegbare in der Rhythmischen Sportgymnastik Stand: 08.07.2023 12:05 Uhr

Fünf Wettkämpfe, fünf Goldmedaillen: Die 16-jährige Darja Varfolomeev aus Schmiden ist bei den Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik das Maß aller Dinge.

Um die Leistung von Darja Varfolomeev adäquat beschreiben zu können, müssen so langsam neue Superlative erfunden werden. So auch bei den Finals 2023 in Düsseldorf, in deren Rahmen die Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik ausgetragen wurden. Die 16-Jährige trat in fünf Wettkämpfen an - und gewann fünfmal Gold. Eine außergewöhnliche Performance einer außergewöhnlichen Sportlerin.

Varfolomeev dominiert Deutsche Meisterschaften

Einen Tag nach ihrem ungefährdeten Sieg im Mehrkampf hat die Keulen-Weltmeisterin auch in den vier Gerätefinals erstmals alle Goldmedaillen gewonnen. Hinter der Schülerin aus Schmiden (Fellbach) kam Nationalmannschafts-Kollegin Margarita Kolosov aus Potsdam bei den Finals mit dem Ball, den Keulen und dem Band auf den zweiten Platz, Vize-Meisterin mit dem Reifen wurde Melanie Dargel (Worms).

Trotz Schulstress und Fußschmerzen kam die gebürtige Russin Varfolomeev ohne große Patzer durch ihre Programme, als selbstverständlich bewertete sie ihre Siege auf nationaler Ebene dennoch nicht. "Sie bedeuten mir sehr viel. Mein großes Ziel in diesem Jahr ist aber natürlich die Weltmeisterschaft im August", sagte Varfolomeev. Die Titelkämpfe finden in Valencia statt.

Varfolomeev auch international erfolgreich

In Düsseldorf dominierte Darja Varfolomeev die nationale Konkurrenz. Und auch auf internationaler Bühne konnte das Ausnahme-Talent schon große Erfolge einfahren. 2022 gewann Varfolomeev bei den Weltmeisterschaften im bulgarischen Sofia Gold mit den Keulen - das erste WM-Gold für eine deutsche Gymnastin seit 1975. Bei der EM in Baku 2023 gewann die Athletin vom TSV Schmiden Gold mit dem Band.