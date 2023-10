Fußball | Bundesliga Dank "Größe und Geschlossenheit" : Die "Auswärtsmacht" TSG Hoffenheim Stand: 08.10.2023 13:26 Uhr

In der vergangenen Saison wäre die TSG Hoffenheim fast abgestiegen. In der neuen Spielzeit haben sich die Kraichgauer erst einmal oben festgesetzt. Vor allem auf fremden Plätzen überzeugt das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo.

Nein, einen Antrag auf 34 Auswärtsspiele pro Saison will Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo nicht stellen. Doch dass seine Spieler in dieser Saison die ersten vier Partien in der Fremde gewonnen und damit einen Vereinsrekord in der Bundesliga aufgestellt haben, machte den TSG-Coach dann doch stolz. "Es ist ein Zeichen von Größe und Geschlossenheit unserer Mannschaft, auswärts in zum Teil hitziger Atmosphäre zu bestehen", sagte Matarazzo.

Wilde Schlussphase in Bremen

Auch beim 3:2 (2:1) bei Werder Bremen meisterte sein Team eine spannende und enge Schlussphase und konterte den späten Bremer Treffer in der Nachspielzeit zum 2:2 prompt mit dem Siegtreffer durch Marius Bülter eine Minute später.

Trainer Pellegrino Matarazzo: "Wir sind auf einem guten Weg"

"Die Mannschaft hat schon ein paar Mal gezeigt, dass wir zurückkommen können", sagte Matarazzo voller Stolz. Mit 15 Punkten nach sieben Spieltagen haben sich die Kraichgauer erst einmal in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt und können ganz gelassen in die nun anstehende Länderspielpause gehen. "Mein Ziel ist, das Niveau der Mannschaft auf dem höchstmöglichen Niveau zu stabilisieren. Wir sind auf einem guten Weg", zog Matarazzo ein zufriedenes Zwischenfazit.

Gegen Bremen präsentierten sich die Hoffenheimer im ersten Durchgang wie eine Spitzenmannschaft. Vor allem die beiden Torschützen Maximilian Beier und Grischa Prömel stellten die wacklige Werder-Abwehr immer wieder vor Probleme. Bei Beier war dabei von Enttäuschung über die Nichtnominierung für die Nationalmannschaft nichts zu spüren. Zuletzt hatte es Spekulationen darüber gegeben, der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann könne Beier für die nun anstehende USA-Reise nominieren.

"Ich sehe mich eher noch bei der U21. Was kommt, das kommt. Ich bin für alle Aufgaben bereit", sagte Beier bei "Sky" gelassen. In der vergangenen Saison hatten die Hoffenheimer den schnellen Offensivspieler an Hannover 96 ausgeliehen. Ein Geschäft, von dem am Ende alle profitierten. "Die Leihe nach Hannover hat mir gutgetan", sagte der 20-Jährige. "Wir genießen den Moment, es läuft gerade super."

Nun warten zwei Nachbarschaftsduelle

Nach der Pause stehen für die Kraichgauer zwei brisante Nachbarschaftsduelle gegen Eintracht Frankfurt und beim VfB Stuttgart an. Danach wird man schon klarer sehen, was für Hoffenheim in dieser Saison möglich ist.

"Wir haben viel Qualität in der Mannschaft, aber wir bekommen nichts geschenkt. Wenn wir so weitermachen, schauen wir mal, wo die Reise hingeht", sagte Prömel, für den es in Bremen der erste Saisontreffer war. Verzichten müssen die Kraichgauer aber erst mal auf Abwehrspieler Ozan Kabak, der sich die Schulter auskugelte.