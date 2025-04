Fußball | 3. Liga Dämpfer im Abstiegskampf - VfB II verliert in Aue Stand: 05.04.2025 15:54 Uhr

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge hat die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart II eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Bei Erzgebirge Aue reichte Faghirs Treffer nicht zu einem Punktgewinn.

Aues Mirnes Pepic brachte die Gastgeber per Strafstoß in Führung (32. Minute), ehe VfB-Stürmer Wahid Faghir (72.) in der zweiten Hälfte ausglich. In der Schlussphase erzielte Maxim Burghardt (82.) den 2:1 (1:0)-Siegtreffer für Aue. Die Niederlage ist für die Stuttgarter ein Rückschlag im Abstiegskampf der 3. Liga. Zuletzt hatten die Schwaben drei von vier Spielen gewonnen - gegen Hannover II (2:1), bei Aufstiegsaspirant Saarbrücken (2:0) und gegen Mitkonkurrent Sandhausen (2:1). Bis die Konkurrenz am Sonntag (06.04.) spielt, bleibt der VfB mit 37 Punkten Tabellensechzehnter.

Aue trifft per Elfmeter, Faghir im Pech

Der VfB tat sich in der ersten Hälfte schwer, hätte aber dennoch nach einem Fehler von Aues Torhüter Marvin Männel in Führung gehen können (18.). Männel hatte sich im eigenen Strafraum an einem Dribbling versucht, legte sich den Ball aber etwas zu weit vor, so dass VfB-Stürmer Wahid Faghir beinahe zum Abschluss gekommen wäre. Doch bevor Faghir sich den Ball zurechtlegen konnte, grätschte Männel entschlossen dazwischen. Insgesamt wirkten die Gastgeber beherzter in dieser Partie und gingen dann auch verdient in Führung. Aues Mirnes Pepic verwandelte einen Hand-Elfmeter (32.), nachdem VfB-Kapitän Dominik Nothnagel einen Schuss an den Arm bekommen hatte. Kurz vor der Pause hätte Faghir ausgleichen können, seinen Kopfball konnte Männel aber an die Latte wehren.

Faghir gleicht aus, Aue findet eine Antwort

Die Stuttgarter starteten verbessert in die zweite Hälfte und forderten in der 55. Minute einen Elfmeter. Erik Majetschak soll nach einem Abschluss von Faghir den Ball an den Arm bekommen haben, doch Schiedsrichter Felix Wagner signalisierte, dass es nur der Rücken gewesen sei. Doch trotz Überlegenheit: Große Chancen erspielte sich der VfB zunächst nicht. In der 72. Minute gelang den Schwaben dann aber der Ausgleich: Nach guter Kombination über die linke Seite musste Faghir eine Hereingabe nur noch ins leere Tor schieben. Von da an schien es so, als hätte der VfB alles im Griff, doch mehr oder weniger aus dem Nichts brachte Aues Burghardt die Gastgeber nach einer Hereingabe von links erneut in Führung. Dabei blieb es.

Am kommenden Dienstag (08.04., 19 Uhr) empfängt der VfB II den FC Viktoria Köln.

Sendung am Sa., 5.4.2025 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR