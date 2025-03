SWR-Sport Claire Schönborn und ihre Geschichte Stand: 06.03.2025 16:12 Uhr

Vollgas, Geschwindigkeit, PS – das ist Claire Schönborns Leben. Vor ein paar Wochen erst fährt sie das allererste Mal auf Schnee, vor einem halben Jahr ihre erste Rallye überhaupt.

Claire: "Sind von Anfang an mit dem Motorsport infiziert gewesen."

Das Ausnahmetalent wird quasi ins Auto hineingeboren. Ihre ganze Familie ist Motorsport-verrückt, Vater Rainer und Mutter Andrea sind beide lange Zeit Bergrennen gefahren. Eine Leidenschaft, die sich früh auf Claire und ihre kleine Schwester überträgt. Mit 3 sitzt sie schon hinterm Steuer, mit 15 fährt sie ihr erstes von vielen Rennen. Claire erzählt: "Meine Schwester und ich sind auf Bergrennen groß geworden". Dadurch sind sie "von Anfang an mit dem Motorsport infiziert gewesen". Die Rennfahrer-Eltern platzen natürlich vor Stolz. "Man wusste von Anfang an, dass sie immer schnell, auch schon im Kart, unterwegs war" so die Mutter Andrea Schönborn. "Aber dass es jetzt hier wirklich so weit kommt, das ist schon – hat sie schon mega gemacht."

Besondere Weg ins Finale

Sie ist eigentlich das Gehirn im Fahrzeug Claire Schönborn

Sie ist eigentlich das Gehirn im Fahrzeug Claire Schönborn

Claire mit ihrer Beifahrerin Jara

Jeden Tag nach der Arbeit steht für Claire nun Training am Simulator oder im hauseigenen Fitnessraum auf dem Programm. Auch, wenn man das erst einmal nicht denken würde - körperliche Fitness ist im Rallyesport unabdingbar. Ab jetzt wird wieder hart gearbeitet, weil die Zeit rennt. Wir haben jetzt zwar noch – das hört sich viel an – es sind noch acht Wochen bis zur Portugal-Rallye, aber das verfliegt total schnell.