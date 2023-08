SWR1 Stadion am Samstag von 14 bis 18 Uhr Bundesliga: Heidenheim und Freiburg mit dem ersten Heimspiel Stand: 23.08.2023 12:59 Uhr

Am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Neuling 1. FC Heidenheim am Samstag die TSG Hoffenheim. Der SC Freiburg spielt gegen Werder Bremen.

Zum ersten Mal Bundesliga in Heidenheim

Es ist ein großer Tag für Heidenheim. Zum ersten Mal heißt es Bundesliga in der kleinen Stadt am Fuß der Schwäbischen Alb: Wenn der 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim zum Baden-Württemberg-Duell empfängt, dann ist es das erste Bundesliga-Heimspiel überhaupt in der Vereinsgeschichte. Zum Auftakt der Saison hatte der FCH letzten Samstag beim VfL Wolfsburg 0:2 verloren, gegen die Kraichgauer wollen die Schwaben ihre ersten Punkte einfahren. Die Arena auf dem Schlossberg ist mit 15.000 Zuschauern natürlich ausverkauft. SWR1 Stadion ist live dabei und spricht noch vor dem Anpfiff mit Heidenheims Trainer Frank Schmidt.

Freiburger Heimspiel-Auftakt gegen Bremen

Auch der SC Freiburg darf am Samstag (15.30 Uhr) zuhause ran. Im ersten Heimspiel der Saison heißt der Gegner SV Werder Bremen. Mit im Kader ist dann möglicherweise schon Neuzugang Maxi Philipp, der in dieser Woche vom VfL Wolfsburg zunächst auf Leihbasis in den Breisgau zurückkehrte. Zum Saisonauftakt gewannen die Freiburger in Hoffenheim mit 2:1, mit einem weiteren Sieg könnte sich der Sport-Club gleichmal in der Bundesliga-Spitzengruppe festsetzen. Ob das gelingt? In SWR1 Stadion sprechen wir vor dem Spiel mit Nicolas "Chicco" Höfler, dem Mittelfeld-Motor des SC Freiburg.

Die weiteren SWR1-Live-Spiele an diesem Bundesliga-Samstagnachmittag heißen: Darmstadt 98 gegen Union Berlin, 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg und VfL Bochum gegen Borussia Dortmund.

Der VfB Stuttgart am Freitag in Leipzig, der FCK in Paderborn

Dazu gibt es ab 14 Uhr in SWR1 Stadion Stimmen und Reaktionen zum Freitagsspiel des VfB Stuttgart bei RB Leipzig und des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga beim SC Paderborn.

Moderation: Kersten Eichhorn