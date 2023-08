SWR1 Stadion | Samstag 14-18 Uhr Bundesliga: Das Landesduell Stuttgart gegen Freiburg Stand: 30.08.2023 13:11 Uhr

Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Außerdem spielt Hoffenheim gegen Wolfsburg und Mainz in Bremen.

Stuttgart gegen Freiburg: Landesduell mit Brisanz

Früher waren es oft spektakuläre Duelle - zwischen dem VfB und dem SC. Meistens setzte sich Stuttgart gegen Freiburg durch. Die Bilanz aus 49 Bundesligaspielen zwischen den beiden Vereinen lautet - bei sechs Unentschieden - immer noch 26:17 für die Schwaben.

Die letzten sechs Spiele gegen den VfB konnte aber alle Freiburg gewinnen. So auch das letzte Aufeinandertreffen. Zu Beginn der Rückrunde, der vergangenen Saison gewann der SC in Stuttgart mit 2:1. Die beiden Tore für Freiburg machte Grifo. Führich hatte zu Beginn der Partie das 1:0 für den VfB erzielt. Stuttgart spielte letzte Saison gegen den Abstieg, Freiburg mischte dagegen vorne mit. Die Vorzeichen vor dem nächsten Landesduell sind ähnlich. Freiburg startete mit zwei Siegen in die Saison, der VfB dagegen kam nach dem 5:0 zuhause gegen Bochum am letzten Freitag beim 1:5 in Leipzig ordentlich unter die Räder.

Wie reagiert die Mannschaft von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf die deftige Auswärtsniederlage? Wie geht der SC mit der erneuten Verletzung seines Kapitäns Christian Günter um? SWR1 Stadion redet vor dem Anpfiff ( 15.30 Uhr ) in der Stuttgarter MHP-Arena mit Vertretern beider Vereine.

Hoffenheimer Heimspiel gegen Wolfsburg

Auch die TSG 1899 Hoffenheim darf am Samstag (15.30 Uhr) zuhause ran. Im zweiten Heimspiel der Saison heißt der Gegner VfL Wolfsburg. Hoffenheim setzte sich ja am letzten Spieltag mit 3:2 bei Aufsteiger Heidenheim durch. Dabei lag die TSG zur Halbzeit mit 0:2 zurück. Beste und Pieringer hatten den FCH in Führung gebracht. Erst gegen Ende der Partie gelang es der TSG, das Blatt zu wenden. Beier, Kaderabek und schließlich Kramaric - per Elfmeter in der Nachspielzeit - gelangen die drei Tore für die Kraichgauer. Während sich Heidenheim wie im falschen Film fühlte, feierte das Team von TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo den Last-Minute-Sieg. Hoffenheim gegen Wolfsburg: SWR 1 Stadion berichtet ausführlich von dieser Partie.

Der FSV Mainz unter Zugzwang

Bo Svensson ärgerte sich letztes Wochenende heftig. Der Trainer des FSV Mainz war nach dem 1:1 zuhause gegen Eintracht Frankfurt restlos bedient. Sein Team führte verdient durch einen Treffer von Lee ( 25. Minute ) und war außerdem seit Mitte der zweiten Halbzeit ein Mann mehr auf dem Platz. Der Frankfurter Knauff sah - wegen wiederholten Foulspiels - Gelb-Rot. Und trotzdem brachte seine Mannschaft die Führung nicht ins Ziel. In der Nachspielzeit glich der Frankfurter Marmoush zum 1:1 Endstand aus.

Der FSV Mainz wartet also nach der 1:4-Niederlage zum Auftakt bei Union Berlin weiter auf den ersten Saisonsieg. Der soll jetzt bei Werder Bremen folgen. Werder ist mit zwei Niederlagen noch schlechter in die neue Spielzeit gestartet. SWR 1 Stadion sondiert die Stimmung - beim FSV Mainz - vor dem Spiel in Bremen.

Die weiteren SWR1-Live-Spiele an diesem Bundesliga-Samstagnachmittag heißen: Bayer Leverkusen gegen Darmstadt 98 und FC Augsburg gegen den VfL Bochum. In der zweiten Fußball-Bundesliga spielt der 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend ab 20.30 Uhr zuhause gegen Nürnberg. SWR 1 Stadion fasst die Stimmung beim FCK in einem Vorbericht zusammen.

Der FC Heidenheim am Freitag bei Borussia Dortmund

Dazu gibt es ab 14 Uhr - in SWR1 Stadion - Stimmen zum Freitagsspiel des 1. FC Heidenheim bei Borussia Dortmund. Dazu noch Reaktionen vom Karlsruher SC nach dem Zweitligaspiel bei Fortuna Düsseldorf.

Moderation: Achim Scheu