SWR Sport Fußball | 2.12.2023 Bleibt Jens Keller auch im Kurpfalz-Derby ungeschlagen Stand: 06.12.2023 11:18 Uhr

Das Kurpfalz-Derby in der 3. Liga Sandhausen gegen Mannheim, der Aufsteiger Ulm gegen Dortmund II und Freiburg II empfängt Saarbrücken. Außerdem schauen wir zurück auf das Auswärtsspiel des Zweitligisten KSC und auf das Auswärtsspiel der Freiburger Bundesliga-Fußballerinnen in Essen.

3. Liga: Sandhausen-Mannheim

Gut fünf Wochen ist Jens Keller jetzt Trainer in Sandhausen und immer noch in der 3. Liga ohne Niederlage. Dank des Doppel-Torschützen El-Zein in Essen hat sich der Zweiliga-Absteiger in der Tabelle von Rang neun auf fünf vorgearbeitet. Nur noch drei Punkte und zwei Plätze trennen die Sandhäuser vom Aufstiegs-Relegationsplatz.

Am Samstag kommt es zum Kurpfalzderby gegen Mannheim. Die Waldhöfer sind weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. Neun Spiele sind es jetzt schon ohne dreifachen Punktgewinn. Trainer Rüdiger Rehm muss liefern. Bis Weihnachten fordert die Vereinsführung einen Platz jenseits der Abstiegsplätze. Der Waldhof-Coach hat wohl die Torwart-Rochade beendet und Lucien Hawryluk zur neuen Nummer eins gemacht.

Ulm-Dortmund II

Der Aufsteiger Ulm ist als Tabellenvierter die beste baden-württembergische Mannschaft. Die Ulmer Fans müssen ihr Team nun aber bis Ende Februar in der 80 Kilometer entfernten Arena in Aalen anfeuern, da das Donaustadion keine Rasenheizung hat. Gegner auf der Ostalb am Samstag ist die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund

Freiburg II-Saarbrücken

In dieser Saison läuft es im heimischen Dreisamstadion überhaupt nicht für die zweite Mannschaft des SC Freiburg. In acht Heimspielen konnten die Südbadener nicht ein Mal zuhause gewinnen. In der Tabelle ist das Team von Thomas Stamm Letzter mit bereits acht Punkten Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Die Freiburger Fußballerinnen zu Gast in Essen.

Erst zwei Siege konnten die Südbadenerinnen in dieser Saison bisher feiern, da brauchen sie jegliche Unterstützung. Eileen Campbell, die österreichische Nationalspielerin wird die Freiburgerinnen zur Rückrunde verstärken

2. Liga

Der Karlsruher SC nach dem Auswärtsspiel bei Hannover 96

Moderation: Christina Graf

Sendung am Sa., 9.12.2023 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR