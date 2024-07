Fußball | Bundesliga Berichte: Mainz-Neuzugang Kaishu Sano in Japan verhaftet Stand: 17.07.2024 08:18 Uhr

Der vor wenigen Wochen vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtete Kaishu Sano ist Medienberichten zufolge wegen des Vorwurfs des sexuellen Übergriffs auf eine Frau festgenommen worden.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler und zwei Freunde sollen den sexuellen Übergriff am Sonntag (13.07.2024) in einem Hotel in Tokio begangen haben, berichteten japanische Medien unter Berufung auf Polizeikreise. Demnach seien die Spieler kurz darauf von der Polizei in der Nähe des Hotels festgenommen worden.

Mainz 05 bemüht sich um "schnellstmögliche und umfängliche Aufklärung"

Mainz 05 selbst äußerte sich ebenfalls zur Causa Sano. "Am späten Abend ist Mainz 05 von Meldungen aus japanischen Medien zu Neuzugang Kaishu Sano überrascht worden, wonach dieser in seiner Heimat inhaftiert worden sei. Wir können diese Berichte aufgrund fehlender Informationen noch nicht bewerten oder kommentieren", schrieben die Rheinhessen auf "X". "Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche und umfängliche Aufklärung der Angelegenheit."

Sano war erst vor knapp zwei Wochen von den Kashima Antlers zum Bundesligisten gewechselt. "Es war schon immer mein Traum, im Ausland Fußball zu spielen, die Bundesliga ist etwas ganz Besonderes in Japan", hatte der defensive Mittelfeldspieler damals gesagt.

