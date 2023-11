Fußball | Bundesliga Bei VfB Stuttgart-Spiel: Frankfurter Ultras protestieren gegen Polizeieinsatz Stand: 25.11.2023 19:30 Uhr

Fans von Eintracht Frankfurt haben beim Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend gegen einen aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei protestiert.

Vorausgegangen war wohl eine Schlägerei zwischen Stuttgarter und Frankfurter Fans. Beim Einlaufen der Mannschaften verließen die Anhänger ihre angestammten Plätze in der Nordwestkurve. Erst nach rund 20 Minuten Spielzeit nahmen sie diese wieder ein. Vorausgegangen war laut Polizei Frankfurt eine "Eskalation" rivalisierender Fangruppen untereinander, die nach dem Einschreiten der Einsatzkräfte dann dazu übergegangen seien, "diese vehement anzugreifen". Die Polizei entsandte daraufhin weitere Einsatzkräfte inklusive Wasserwerfer zur Unterstützung.

In einem weiteren Beitrag auf X (ehemals Twitter) berichteten die Behörden, Ordner seien "bedrängt und angegriffen" worden. "Es folgte ein Notruf an die Polizei zu unterstützen. Die Polizeikräfte wurden bei ihrem Eintreffen unmittelbar angegriffen und setzten sich u.a. auch mit Reizstoffen zur Wehr." All dies habe sich im Eingangsbereich vor Block 40 abgespielt, nicht im Block.

Social-Media-Beitrag auf Twitter: Reaktion der Polizei Frankfurt

Keine Toleranz für Angriffe auf Einsatzkräfte

"In aller Deutlichkeit: Wir tolerieren keine Angriffe auf unsere Einsatzkräfte!", so die Frankfurter Polizei. Videos in den Sozialen Netzwerken zeigen Fans, die Bengalos und andere Dinge auf Polizisten werfen. Letztere wurden im Netz dafür kritisiert, dass angeblich auch unbeteiligte Personen Pfefferspray abbekommen hätten. Die Eintracht teilte mit, sie wolle sich zunächst "ein Bild über die unklare Situation" verschaffen. Sobald es Erkenntnisse gebe, werde man sich äußern. Der VfB Stuttgart reagierte bislang nicht auf den Vorfall.