Heimsieg gegen Rostock Nach acht Spielen ohne Sieg - Befreiungsschlag für Mannheim

Nach acht Spielen ohne Sieg gewinnt der SV Waldhof Mannheim dank einer starken Anfangsphase deutlich gegen den FC Hansa Rostock. Der VfB Stuttgart II holt indes in Ingolstadt einen Zähler.

Der SV Waldhof Mannheim hat seine Negativserie von acht Drittligaspielen in Serie ohne Sieg beendet. Am 24. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares gegen Hansa Rostock mit 5:0 (3:0) und stellte dabei früh die Weichen auf Sieg. Felix Lohkemper (7. Minute), André Becker (12.) und Arianit Ferati (24.) trafen bereits in der Anfangsphase für die Kurpfälzer. Vorausgegangen waren jeweils Rostocker Ballverluste, die Mannheim durch schnelles Umschaltspiel zu nutzen wusste. Den vierten Treffer legte Julian Rieckmann im Anschluss an einen Eckball nach (80.), den Endstand stellte Nicklas Hoffmann her (88.). Für die Gäste verschoss Sigurd Haugen zudem einen Strafstoß (74.).

Der SV Waldhof Mannheim hat damit wichtige Punkte im Tabellenkeller geholt. Hansa bleibt trotz der Niederlage als Achter im vorderen Mittelfeld der 3. Liga.

Traumstart für Waldhof Mannheim

Der SV Waldhof erwischte im heimischen Carl-Benz-Stadion einen Start nach Maß. Nach einem Rostocker Ballverlust kurz vor der Mittellinie steckte Janne Sietan mit dem Außenrist auf Lohkemper durch. Der Stürmer blieb völlig frei vor Hansa-Keeper Benjamin Uphoff cool und schob zum 1:0 ein (7.) Kurz darauf das gleiche Muster: Mannheim eroberte den Ball im Mittelfeld. Lohkemper hatte viel Platz, lief in Richtung des gegnerischen Strafraums, steckte auf Ferati durch, der Torhüter Uphoff umkurvte und in die Mitte passte. Becker hatte dort keine Mühe, aus Nahdistanz zum 2:0 zu treffen (12.).

Traumtor von Arianit Ferati

Und auch dem dritten Tor für die Gastgeber ging ein Rostocker Fehler voraus. Keeper Uphoff spielte weit vor seinem Kasten den Ball in die Füße von Ferati, der schnell schaltete und aus knapp 30 Metern volley ins verwaiste Tor zum 3:0 für Waldhof Mannheim traf (24.). Ein echtes Traumtor des offensiven Mittelfeldspielers. Von den Gästen kam in der ersten Halbzeit offensiv nur wenig. Haugen traf kurz vor der Pause zum vermeintlichen 1:3 (45. +5), der Treffer des Norwegers wurde aber wegen Abseits einkassiert.

In der zweiten Halbzeit stand der SVW tief und überließ den Gästen weitgehend das Spiel. Das Kalkül dahinter war klar: Nach weiteren Rostocker Ballverlusten schnell umschalten und kontern. Lohkemper vergab eine gute Kopfballchance für Mannheim (63.), auf der Gegenseite scheiterte Nils Fröling an Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels (64.).

Jan-Christoph Bartels hält Elfmeter von Sigurd Haugen

Die beste Gelegenheit für Hansa vergab Haugen, der mit einem in der Entstehung fragwürdigen Elfmeter am stark reagierenden Bartels scheiterte (74.). Zehn Minuten vor Schluss beseitigte dann Rieckmann alle Zweifel am Heimerfolg für den SV Waldhof. Ein Eckball rutsche durch bis an den langen Pfosten, wo der 24-Jährige wuchtig einnetzte (80.). Kurz vor Schluss setzte Hoffmann mit dem 5:0 den Schlusspunkt (88.). Effiziente Mannheimer durften sich somit über einen verdienten, wichtigen Dreier freuen.

Wiedersehen mit Ex-Trainer Marco Antwerpen

Der SVW steckt mit 26 Punkten aus 24 Spielen als Tabellen-17. zwar weiter im Keller fest, darf aber aus dem Spiel gegen Rostock Selbstvertrauen schöpfen. Nächstes Wochenende müssen die Kurpfälzer beim VfL Osnabrück mit Ex-SVW-Trainer Marco Antwerpen ran (23.02., 16:30 Uhr). Für Rostock geht es mit einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden weiter (22.02., 14 Uhr).

VfB Stuttgart II erkämpft Remis beim FC Ingolstadt

Der VfB Stuttgart II indes lag im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt bereits nach 25 Sekunden hinten. Deniz Zeitler traf für die Bayern nach einem Fehler von VfB-Defensivspieler Luca Mack zum 1:0. In der Folge war der FCI klar tonangebend und kam zu weiteren Chancen. Die beste Gelegenheit vergab Sebastian Grönning, der mit einem Foulelfmeter an Dennis Seimen scheiterte. Stuttgarts Keeper hatte den Elfmeter selbst verursacht, indem er zuvor Grönning von den Beinen geholt hatte.

Thomas Kastanaras rettet Stuttgart II den Punkt

In der zweiten Halbzeit agierte Stuttgart mutiger, der FCI stand nun tiefer, schaltete aber nach Ballgewinnen schnell um. Und kam zu weiteren guten Chancen, etwa durch Zeitler (63.) oder Grönning (64.). Für den VfB II traf Jordan Meyer mit einer abgerutschten Flanke die Latte des FCI-Tores (66.). Die Partie war nun deutlich offener - und die Schwaben kamen durch den eingewechselten Thomas Kastanaras zum Ausgleich (79.). 1:1 hieß es auch am Ende, Stuttgart liegt mit nun 25 Zählern auf Rang 18.

Der VfB II empfängt am nächsten Spieltag Energie Cottbus (23.02., 13:30 Uhr), Ingolstadt muss einen Tag früher bei Rot-Weiss Essen (22.02., 14 Uhr) ran.

