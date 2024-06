Fußball | Bundesliga Bayern-Talent Wanner kommt laut Berichten auf Leihbasis nach Heidenheim Stand: 22.06.2024 13:37 Uhr

Fußball-Talent Paul Wanner stammt aus der Jugend des FC Bayern München. In der kommenden Saison soll er Berichten zufolge bei einem Bundesliga-Club aus BW reifen.

Der FC Bayern München will laut Medienberichten Mittelfeld-Talent Paul Wanner an den 1. FC Heidenheim verleihen. Laut dem "Kicker" war auch der VfB Stuttgart an Wanner interessiert, wollte aber eine zweijährige Leihe mit Kaufoption. Dies sei für den FC Bayern nicht in Frage gekommen.

Wanner debütierte bereits für die Bayern-Profis

In der vergangenen Spielzeit sammelte Wanner bereits Spielpraxis beim Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Hier gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler in 28 Einsätzen sechs Tore und drei Vorlagen. Wanner durchlief beim FC Bayern von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften. Im Januar 2022 debütierte er in der Profi-Mannschaft. Bisher kam er in der Bundesliga in sechs Spielen zum Einsatz.

