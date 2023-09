Nach über zehn Jahren Basketballer Maik Zirbes kehrt zurück zu den Gladiators Trier Stand: 10.09.2023 13:24 Uhr

Namhafter Neuzugang für die Gladiators Trier in der 2. Basketball-Bundesliga: Mit Maik Zirbes kehrt nicht nur ein Nationalspieler, sondern auch ein Eigengewächs in die Moselstadt zurück.

Nach über zehn Jahren wird Maik Zirbes wieder das Trikot eines Trierer Basketball Klubs überstreifen. Die Gladiators Trier verkündeten am Sonntag die Verpflichtung des 33-Jährigen für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga. Der Center unterschrieb zunächst für ein Jahr beim Verein in der Moselstadt, nachdem er sich mit seinem letzten Verein Benfica Lissabon auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt hatte.

Social-Media-Beitrag auf Instagram: Maik Zirbes kehrt zurück in die Heimat nach Trier

"Wir sind überglücklich, dass Maik zu uns und in seine Heimat zurückkehrt", sagte Präsident Achim Schmitz zur Verpflichtung des 75-fachen Nationalspielers. "Maik ist eine absolute Identifikationsfigur für den Trierer Basketball und einen Spieler seines Formates von unserem Programm zu überzeugen zeigt, dass wir uns auf einem sehr guten Weg befinden." Auch Zirbes äußerte sich über seine Rückkehr in die Heimat: "Ich freue mich nach Hause zurückzukommen. Wir haben eine junge und sehr ambitionierte Mannschaft bei den Gladiators, denen ich vor allem mit meiner Erfahrung weiterhelfen möchte."

Anfänge von Zirbes liegen in Trier

Zirbes stand von bis 2012 in seiner Heimat beim SFG Bernkastel und den Junior Teams der TBB Trier auf dem Parkett. Nach seinem Durchbruch im Bundesliga-Team der Trierer folgte der Wechsel nach Bamberg zu den Brose Baskets. Weitere Stationen des international erfahrenen Centers waren Roter Stern Belgrad, Maccabi Tel Aviv, Guangxi Weizhuang in China, Olimpija Ljubljana, Shabab Al Ahli in Dubai und zuletzt Benfica Lissabon. Mit Lissabon gewann er in der abgelaufenen Saison den portugiesischen Meistertitel und spielte in der Champions League.

"Einen Spieler mit Maiks Erfahrung, Wissen und Leadership zu unserer jungen, deutschen Truppe hinzuzufügen, ist natürlich ein riesiger Schritt nach vorne", ordnete Headcoach Don Beck die Bedeutung des Neuzugangs ein. "Er gibt uns eine neue Dimension in unserem Spiel, die uns helfen wird Spiele zu gewinnen." Die Gladiators Trier starten in knapp drei Wochen (1. Oktober, 17 Uhr) in die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga. In der eigenen Halle treffen die Trierer auf die Giants Düsseldorf.