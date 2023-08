Besondere Sportarten Barfuß-Wasserski: Mit mehr als 70 km/h über die Mosel Stand: 29.08.2023 11:09 Uhr

Wasserski wird in der Regel bei Geschwindigkeiten von 30-40 km/h gefahren. Beim Barfuß-Wasserski fehlen die Skier, die Geschwindigkeiten sind deutlich höher. Adrenalin und Nervenkitzel sind garantiert.

Wie der Name schon vermuten lässt, wird Barfuß-Wasserski ohne Skier oder andere Utensilien wie Wakeboards betrieben. Die blanken Füße müssen herhalten, sie liegen direkt auf dem Wasser. Auch ohne Skier oder Brett sind Tricks, Sprünge und spektakuläre Figuren möglich. Es braucht dafür aber ein geeignetes Boot mit speziellen Rumpf und ausreichend starkem Motor für die hohen Geschwindigkeiten. Außerdem wichtig ist ruhiges beziehungsweise 'glattes' Wasser.

Wer Barfuß-Wasserski laufen möchte, muss in Rheinland-Pfalz an die Mosel fahren. Nur dort kann der Sport im Land betrieben werden. Dort gibt es mit dem B.W.C. Treis e.V. den einzigen reinen Barfuß-Wasserskiclub in Deutschland. Die Athleten des Vereins nehmen auch an internationalen Meisterschaften teil. Kenneth Eissler holte bei den Europameisterschaften 2023 die Goldmedaille im Springen.