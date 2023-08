Nach langwieriger Verletzung Baby-Jubel von Ex-VfB-Profi Sasa Kalajdzic nach Premieren-Tor in England Stand: 27.08.2023 00:51 Uhr

Sasa Kalajdzic hat ein Jahr nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach Wolverhampton sein erstes Tor für die Engländer erzielt. Wegen einer Kreuzbandverletzung hatte er fast ein Jahr pausieren müssen.

Der 26-Jährige kam nach seiner langwierigen Kreuzband-Verletzung, die ihn fast elf Monate zum Zuschauen zwang, zum zweiten Kurzeinsatz für die Wolverhampton Wanderers. Beim Auswärtsspiel in Everton wurde der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart in der 85. Minute von Trainer Gary O'Neil aufs Feld geschickt. Nur zwei Minuten später erzielte der Österreicher seinen ersten Treffer für die "Wolves" und sicherte seinem Team den 1:0-Erfolg beim FC Everton.



Nach einer Flanke von Pedro Neto stieg Kalajdzic hoch und versenkte den Ball mit dem Hinterkopf in den Maschen. Der Zwei-Meter-Hüne schnappte sich anschließend sofort den Ball aus dem Netz, bedeutete seinen jubelnden Teamkollegen, auf Abstand zu bleiben, und schickte einen "Baby-Jubel" (Daumen im Mund und Ball unter dem Trikot) sowie ein Herz Richtung Tribüne. Auf seiner Instagramseite widmete er das Tor und den Jubel seiner Verlobten Lorena.

Social-Media-Beitrag auf Instagram: Babyjubel von Sasa Kalajdzic

Lob vom Trainer für Kalajdzic

Kalajdzic war nach dem ersten Saisonsieg seines Teams überglücklich: "Ich war fast ein Jahr lang außer Gefecht, und jetzt geht es Schritt für Schritt weiter. Ich habe davon geträumt, gesund zu sein. Tore kommen und gehen."

Social-Media-Beitrag auf Instagram: Das Siegtor von Sasa Kalajdzic

Wolverhamptons neuer Trainer Gary O'Neil lobte den Torschützen in den höchsten Tönen: "Sasa ist fantastisch. Er ist in der Mannschaft sehr beliebt, er arbeitet sehr hart und ist bereit zu lernen. Ich hatte das Gefühl, dass er in der Lage sein könnte, eine Aufgabe für uns zu erledigen - und zum Glück hat er es getan."



Kalajdzic war im Sommer 2022 für rund 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die Premier League gewechselt. Bei seinem ersten Einsatz für den neuen Verein am 3. September gegen Southampton hatte er sich das Kreuzband gerissen. Die Saison war für ihn gelaufen.