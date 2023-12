Darts | WM Auftaktgegner steht fest: Gabriel Clemens trifft auf Man Lok Leung Stand: 18.12.2023 23:05 Uhr

Der Auftaktgegner von Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace steht fest.

Die deutsche Nummer eins trifft in ihrem Zweitrundenduell am Donnerstagabend (ab 20.00 Uhr) auf Man Lok Leung aus Hongkong. Dieser bezwang am Montag den Junioren-Weltmeister Gian van Veen (Niederlande) mit 3:2 und sicherte sich das Aufeinandertreffen mit dem "German Giant", der als gesetzter Spieler in der ersten Runde ein Freilos hatte.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war Clemens als erster Deutscher überraschend ins Halbfinale gestürmt, pünktlich zum Saisonhöhepunkt hatte der Weltranglisten-22. zuletzt seine starke Vorjahresform wiedergefunden. Wie Clemens' Gegner Leung schaffte auch Thibault Tricole den Sprung in die nächste Runde. Der erste französische WM-Teilnehmer der Geschichte bezwang bei seinem Debüt den Belgier Mario Vandenbogaerde mit 3:1 und darf sich nun auf Ex-Weltmeister Rob Cross (England) freuen.